Elle a beau être veuve et mère de famille, Laeticia Hallyday n’a pas oublié son passé. En effet, la mère de Joy et Jade a publié sur Instagram trois photos d’elle pratiquement nue. Des clichés que vous pouvez découvrir dans la vidéo ci-dessous et qu’elle semble totalement assumer.

Laeticia Hallyday publie des photos coquines de son passé



Le samedi 18 janvier, Laeticia Hallyday a créé la surprise sur son compte Instagram. La veuve de Johnny Hallyday a eu, semble-t-il, une certaine nostalgie de son passé et de ses jeunes années.

Elle a publié trois photos en noir et blanc d’elle très sexy qui ont été prises à l’époque où elle avait encore ses belles boucles et ses tâches de rousseur. L’une d’entre elles la montre totalement nue, une autre en version topless et une dernière en sous-vêtements. Une série de clichés trouvée sur le compte d’un fan que la compagne de Pascal Balland a décidé de poster à son tour. De quoi faire monter la température sur les réseaux sociaux en cette période hivernale.

Le souvenir de la « petite culotte » refait surface

Cette série de clichés a éveillé un autre souvenir dans l’esprit des fans de Laeticia Hallyday. En effet, ces photos ont été réalisées à Los Angeles, dans la demeure des Hallyday. Un souvenir qu’a dévoilé Laurence Favalelli, l’ancienne agente, dans son livre « Laeticia H. Au cœur du clan Hallyday ». Elle y raconte que la mère de famille n’avait eu, à l’époque, « aucun problème avec le fait d’enlever sa culotte ». De quoi démontrer que la veuve du rockeur a toujours un petit côté sexy qu’elle se plait à faire ressortir lorsque la nostalgie du passé la prend.