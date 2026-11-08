L’AFP dénonce les blocages budgétaires et fixe les conditions des futures alliances politiques

L’Alliance des forces de progrès (AFP) hausse le ton contre le régime en place et affiche ses ambitions pour les prochaines échéances électorales. Réunie ce samedi 7 novembre 2026 sous la conduite de son secrétaire général, Mbaye Dione, la Direction collégiale du parti a dénoncé le rejet de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 et la demande de retrait de la Loi de finances initiale (LFI). Elle a également réaffirmé l’ancrage de la formation politique dans l’opposition et posé les conditions de ses futures alliances.

Dans sa résolution finale, l’AFP tient la majorité parlementaire pour responsable des blocages budgétaires. Le parti estime que cette situation menace le fonctionnement de l’État, les investissements publics ainsi que la crédibilité financière du Sénégal auprès de ses partenaires internationaux.

La formation politique considère également que les affrontements au sommet de l’État prennent le pas sur les urgences économiques et sociales des populations. Elle évoque notamment le ralentissement des financements et des investissements, l’arrêt de certains projets publics, la hausse du coût de la vie et les incertitudes entourant la prochaine campagne agricole ainsi que les prix de l’arachide. L’AFP avance par ailleurs un montant de 1 956 milliards de FCFA au titre de la dette intérieure pour illustrer les difficultés économiques et financières du pays.

Sur le terrain politique, le parti entend désormais peser davantage dans les recompositions de l’opposition. Tout en réaffirmant son appartenance au Front pour la défense de la République (FDR), il appelle à la constitution d’un large front de l’opposition.

Mais Mbaye Dione pose une condition claire : l’AFP ne veut plus se retrouver dans une position subalterne au sein d’une coalition. « L’AFP ne sera plus à la remorque d’aucun parti politique », a-t-il prévenu, plaidant pour des alliances fondées sur le respect mutuel et la reconnaissance de la contribution de chaque formation.

« Il faut que chacun puisse avoir sa part proportionnellement à son engagement et à son apport », a-t-il soutenu. Le secrétaire général n’exclut pas une participation solitaire aux prochaines échéances si les conditions d’un partenariat équilibré ne sont pas réunies.

Interrogé sur une éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale et l’organisation de législatives anticipées, il a réitéré la préférence de son parti pour un large rassemblement de l’opposition, sans écarter la possibilité d’une candidature autonome.

L’AFP entend également tirer les enseignements de ses précédentes expériences politiques, notamment ses compagnonnages avec les régimes d’Abdoulaye Wade et de Macky Sall. Mbaye Dione estime que les alliances ne doivent plus se limiter à des arrangements entre appareils politiques ou à une quête de postes, au détriment d’une véritable vision programmatique.

« Refuser de questionner notre trajectoire, ce serait courir le risque de nous enfermer indéfiniment dans le rôle réducteur de faiseur de roi », a-t-il déclaré.

Le parti reconnaît par ailleurs que l’expérience de Benno Bokk Yaakaar a comporté des aspects positifs, même si « tout n’a pas été rose ». Il affirme vouloir assumer sa part de responsabilité et mieux définir sa place dans les futures configurations politiques.

Dans cette perspective, l’AFP ambitionne de conquérir le maximum de collectivités territoriales lors des prochaines élections locales et de contribuer à la constitution d’une majorité parlementaire forte de l’opposition.

Cette volonté de repositionnement s’inscrit dans une dynamique de remobilisation engagée depuis le congrès du 26 avril 2025. Selon les responsables du parti, des tournées ont été organisées dans plusieurs régions, notamment à Kaolack, Kédougou, Kaffrine, Diourbel et Thiès. L’AFP affirme avoir visité 167 communes, réactivé des cellules jusque-là en sommeil et enregistré l’arrivée de nouveaux cadres, de jeunes et de femmes.

Enfin, Mbaye Dione a annoncé l’élaboration d’un document stratégique qui servira de base à un séminaire international réunissant des experts, des alliés politiques et des acteurs de la société civile.