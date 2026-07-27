Lancement Kiiraay : Cheikh Niass dénonce un « boycott » de Walfadjri

Le président-directeur général du groupe Walfadjri, Cheikh Niass, exprime son incompréhension après l’absence de ses médias parmi les organes de presse conviés à assurer la couverture du lancement de Kiiraay – Les Patriotes Républicains, le nouveau parti présidentiel, organisé samedi dernier au Centre international de conférences King Fahd.

Dans une correspondance adressée au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et relayée par le quotidien du groupe, Cheikh Niass déplore une décision qu’il considère comme une mise à l’écart injustifiée de Walfadjri.

« Fidèles à notre mission d’information du public, nous diffusons régulièrement vos déplacements, vos messages à la Nation et vos principales activités, dans le strict respect de l’éthique journalistique », écrit-il, rappelant le travail d’information assuré par les différents supports du groupe.

Le patron de Walfadjri estime que cette exclusion « s’apparente à un boycott » et affirme qu’elle est « difficilement compréhensible au regard de l’histoire de notre groupe et de son engagement constant au service du pluralisme de l’information ».

Cheikh Niass établit également une comparaison avec les précédentes autorités. Il souligne que, sous la présidence de Macky Sall, alors même que les médias du groupe étaient régulièrement critiques à l’égard du pouvoir, Walfadjri n’avait jamais été écarté des activités officielles de la Présidence.

« Bien au contraire, notre groupe a toujours été considéré comme un acteur incontournable du paysage médiatique national, indépendamment de sa ligne éditoriale », rappelle-t-il.

Au-delà de son cas particulier, le PDG de Walfadjri appelle au respect du pluralisme médiatique. « Un pouvoir démocratique se grandit lorsqu’il garantit un accès équitable à tous les médias, sans distinction », plaide-t-il, invitant les autorités à préserver un traitement égalitaire des organes de presse dans la couverture des activités présidentielles.