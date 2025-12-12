Le 9ᵉ Congrès Panafricain s’achève à Lomé

Le 9ᵉ Congrès Panafricain a pris fin ce jeudi 12 décembre 2025, après plusieurs jours de réflexions consacrées au thème : « Renouveau du panafricanisme et rôle de l’Afrique dans la réforme des institutions multilatérales : mobiliser les ressources et se réinventer pour agir ».

Organisé à Lomé, l’événement a réuni dirigeants, experts, universitaires et acteurs de la société civile autour des grandes orientations nécessaires pour renforcer le poids du continent dans la gouvernance mondiale. Les participants ont insisté sur l’urgence de moderniser les approches panafricaines, de mutualiser les moyens et de bâtir une stratégie commune face aux enjeux globaux.

L’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a salué, dans une publication sur X, la réussite de ce rendez-vous continental et adressé ses félicitations aux autorités togolaises pour l’organisation du Congrès.

«Le 9 ème Congrès Panafricain a pris fin ce 12/12/25. Placé sous le thème: “Renouveau du panafricanisme et rôle de l’Afrique dans la réforme des Institutions multilatérales: mobiliser les ressources et se réinventer pour agir”. Félicitations au Togo pour ce Congrès bien réussi», a-t-il écrit.