Le CESTI a un nouveau directeur

Le Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI), école d’excellence en journalisme de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, a un nouveau directeur. Le Dr Moumini Camara succède à Mamadou Ndiaye dit « Do », pour un mandat de trois ans, selon un communiqué publié ce vendredi sur la page officielle de l’institut.

« Toute la communauté du CESTI lui adresse ses meilleurs vœux de réussite pour ce mandat », indique le message de félicitations qui salue l’arrivée du nouveau directeur. Jusque-là directeur des études du CESTI, le Dr Camara connaît bien les rouages de l’institution qu’il prend désormais en main. Son nouveau mandat s’annonce placé sous le signe de la continuité dans l’excellence académique, avec pour mission la poursuite de la formation des professionnels de l’information et de la communication.

Réagissant à sa nomination, le nouveau directeur a tenu à remercier la communauté du CESTI pour les marques de soutien reçues. « Je vous remercie vivement pour vos félicitations ! Ensemble pour une gouvernance institutionnelle et pédagogique de qualité ! C’est un très grand honneur d’avoir l’opportunité de servir l’institution avec dévouement », a-t-il déclaré.

Le Dr Moumini Camara a par ailleurs esquissé les grandes lignes de son mandat, entre consolidation des acquis et nouveaux défis à relever. « Il faut travailler pour consolider les acquis, relever les défis afin de rehausser l’aura académique du CESTI en synergie avec toutes les parties prenantes. Qu’Allah facilite. Ainsi soit-il ! », a-t-il ajouté.

Le passage de témoin intervient après plusieurs années marquées par d’importantes réformes pédagogiques. Sous la direction de Mamadou Ndiaye, le CESTI a en effet innové avec la création d’une licence en communication et d’une licence en audiovisuel, élargissant ainsi son offre de formation historiquement centrée sur le journalisme, la communication et l’audiovisuel.

Son mandat aura également été marqué par la célébration des 60 ans de l’école, un jalon symbolique dans l’histoire de cette institution de référence pour le journalisme sénégalais et africain.

Source : Seneweb