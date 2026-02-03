Le Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité tiendra sa 10ᵉ édition en avril 2026

Dakar s’apprête à accueillir la dixième édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité, prévue les 20 et 21 avril 2026 au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD). L’annonce a été faite par le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur à travers un communiqué officiel.

Placée sous la présidence du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cette édition anniversaire se déroulera autour du thème : « L’Afrique face aux défis de stabilité, d’intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ? ». Un sujet au cœur des préoccupations sécuritaires et géopolitiques actuelles du continent.

Le lancement officiel de cette 10ᵉ édition est prévu le jeudi 5 février 2026 à partir de 17 heures, à l’hôtel Terrou-Bi de Dakar. La cérémonie sera présidée par le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, et sera suivie d’un point de presse animé par le ministre lui-même.

Selon les autorités, cette rencontre marquera le début des activités préparatoires et des réflexions stratégiques du Forum, considéré comme une plateforme africaine de référence en matière de dialogue sur les questions de paix, de sécurité collective et de gouvernance.

Cette dixième édition revêt une portée symbolique particulière, consacrant une décennie d’échanges et de propositions de solutions africaines face aux défis sécuritaires contemporains. Depuis sa création, le Forum de Dakar s’est imposé comme un espace privilégié de concertation réunissant décideurs politiques, experts, partenaires internationaux et acteurs de la société civile.

Avec cette édition anniversaire, le Sénégal entend réaffirmer son rôle de pôle diplomatique et stratégique majeur sur les enjeux de paix et de sécurité en Afrique.