Le Sénégal à l’arrêt…le bras de fer Exécutif-PASTEF paralyse le pays

Mardi 3 novembre 2026 : une date gravée sous le signe de la tension électrique dans les annales politiques sénégalaises. Réunis en séance plénière au sein du temple de la démocratie qu’est l’Hémicycle de l’Assemblée nationale, les députés s’apprêtent à débattre du Projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour l’exercice 2026. Ce texte de tous les dangers arrive dans une atmosphère délétère, ayant déjà essuyé deux rejets successifs en commission de la part de la majorité parlementaire elle-même, portée par le parti Pastef-Les Patriotes. Ce duel à armes mouchées entre l’exécutif gouvernemental et son propre socle législatif transforme une procédure institutionnelle en une véritable épreuve de force politique, paralysant pas à pas l’ensemble du pays.

Sur l’ensemble du territoire, la situation s’apparente à une ligne de tempête où tous les voyants clignotent au rouge vif. Cette confrontation institutionnelle au sommet de l’État envoie des ondes de choc dans tous les secteurs de la société, créant un climat d’incertitude généralisée. La méfiance et la crispation ont gagné les administrations, les entreprises et les citoyens, suspendus aux soubresauts d’un bras de fer dont personne ne maîtrise plus les réelles retombées.

La conséquence directe de ce blocage politique est une paralysie quasi totale des rouages de la nation. Les décisions stratégiques sont reportées sine die, les chantiers et les réformes sont mis en veilleuse, et la machine étatique tourne au ralentissant, incapable de répondre aux urgences opérationnelles du moment. Faute de consensus entre le gouvernement et la majorité à l’Assemblée, l’appareil étatique tout entier se retrouve englué dans une véritable impasse institutionnelle.

Au milieu de cette confrontation stérile, ce sont les Sénégalais ordinaires qui paient le plus lourd tribut et souffrent au quotidien. La cherté de la vie, le ralentissement général et la précarité grandissante pèsent lourdement sur les ménages, qui se sentent totalement oubliés par leurs représentants. Pendant que les acteurs politiques s’enlisent dans des querelles de chapelles, les difficultés sociales s’amoncellent sans trouver la moindre oreille attentive.

Le spectacle qu’offrent conjointement le gouvernement et l’Assemblée nationale est celui d’une classe politique repliée sur ses rivalités au détriment de l’intérêt général. Les invectives, les postures partisanes et les luttes d’ego ont supplanté le dialogue républicain et la recherche de solutions constructives. Cette confrontation permanente nuit gravement à la cohésion nationale et sape la confiance des citoyens envers ceux qui ont la charge de les diriger.

Il est plus que temps que les deux parties mettent un terme définitif à ces querelles intestines qui asphyxient le pays. Le gouvernement et la majorité parlementaire doivent impérativement transcender leurs divergences pour renouer le fil d’un dialogue constructif. L’enjeu n’est plus de savoir qui aura le dernier mot dans ce rapport de force, mais de réussir à redonner de l’air à un pays asphyxié par les divisions.

L’énergie des dirigeants doit immédiatement se recentrer sur les urgences réelles et le bien-être des populations. Chaque jour perdu dans des luttes de pouvoir se traduit par des souffrances supplémentaires pour les citoyens les plus vulnérables. La gouvernance doit redevenir un outil entièrement dévoué au service du peuple et non un terrain d’affrontement politique permanent.

Si le gouvernement et la majorité du Pastef persistent dans cette voie de blocage et d’immobilisme, ils s’exposent à un retour de bâton redoutable lors des prochaines échéances électorales. Les électeurs, fatigués de voir leurs aspirations sacrifiées sur l’autel des ambitions politiciennes, sauront sanctionner sévèrement les responsables de leurs tourments. La sanction des urnes est impitoyable pour ceux qui oublient que le pouvoir n’est que le mandataire de la volonté populaire.

Le Sénégal se trouve à un carrefour historique où seule la sagesse et le sens de l’État permettront d’éviter le chaos institutionnel. Les débats de ce mardi doivent marquer non pas une rupture destructrice, mais le point de départ d’une cohabitation politique apaisée et tournée vers l’essentiel. L’avenir de la nation dépend désormais de la capacité de ses élites à faire taire les rancœurs pour bâtir, ensemble, des lendemains meilleurs.

La rédaction de Xibaaru