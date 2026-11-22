Le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye est déterminé à remettre le Sénégal sur la voie du redressement: relancer l’économie, restaurer la confiance des partenaires financiers, encourager l’investissement privé et la création d’entreprises, moderniser l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture, renforcer la formation professionnelle et technique.

Les chantiers sont considérables: améliorer la santé, renforcer la protection sociale, porter les bourses familiales à un million de bénéficiaires en 2027, faciliter l’accès à l’eau et à l’électricité, désenclaver les territoires, accélérer l’assainissement, réaliser le Grand Transfert d’Eau, redémarrer les innombrables chantiers arrêtés, construire les hôpitaux et les centres de santé de référence, remettre en marche les BTP.

En fin de compte il s’agit de rallumer le moteur économique de production d’emploi, de valeur et de redistribution de richesse dans le pays que l’ancien Premier Ministre avait mis à l’arrêt.

La logorrhée verbale pseudo-révolutionnaire n’a créé nulle part une économie prospère ni une dynamique de transformation. Elle a, en revanche, fait fuir les investisseurs et ruiné des économies.

La restauration de la confiance avec le FMI et la Banque mondiale et la mobilisation des appuis budgétaires doivent relancer les investissements, payer la dette intérieure et donner un nouveau souffle aux entreprises nationales en voie d’asphyxie : mines, industries de transformation, entreprises commerciales, BTP, etc..

Cette grande ambition exige du temps, un leadership fort et transformateur, de la stabilité et un État qui fonctionne.et qui fait confiance.

Or, les manœuvres politiques du Président de l’Assemblée nationale et les votes de rejet systématiques des lois de finances de ses députés ont systématiquement cherché à compromettre cette dynamique. Ils ont cherché délibérément à empêcher le Président à travailler pour le peuple sénégalais.

En voulant tuer dans l’œuf les initiatives salutaires de redressement du Président de la République, ils ont pris en toute connaissance de cause la décision de fragiliser l’économie, de retarder les investissements, d’aggraver les difficultés des populations et de pousser le pays vers la banqueroute.

Le Sénégal ne peut être l’otage d’une rivalité politique malsaine.

Le Président a répondu fermement, clairement, en usant de ses prérogatives constitutionnelles. Il a préservé la continuité de l’État et déjoué les tentatives de blocage institutionnel. Il a démontré que la Constitution n’est pas un obstacle à contourner: elle est le rempart de la République.

La réussite des JOJ Dakar 2026 a, dans le même temps, montré au monde un Sénégal capable de grandes réalisations, fier de son identité et sûr de son potentiel.

L’heure est au rassemblement de tous les patriotes, républicains et démocrates.

Défendons les institutions, refusons les blocages systématiques et accompagnons le Président de la République dans son ambition de redressement.

L’élan d’adhésion au décret de mise en vigueur de la LFR 2026 prouve que les ressorts républicains et patriotiques des Sénégalais n’ont pas été entamés par la terreur verbale des réseaux sociaux et la diffamation utilisées comme arme de réduction au silence des citoyens conscients.

Il y a une évidence. Le Sénégal a besoin de travail, d’investissements, d’emplois, de stabilité et d’espoir.

Pardessus tout le Sénégal a surtout besoin qu’on le laisse avancer.

Le redressement est un combat. Le Sénégal a les moyens intellectuels, diplomatiques, économiques, sociaux et culturels de le gagner.

Notre devise nationale prend ici tout son sens: un peuple, un but, une foi.

La lutte politique partisane ne doit jamais se transformer en obstacle au progrès de notre pays.

Il est encore temps, pour les brebis égarées, de rentrer dans les rangs de la République, de retourner aux valeurs de notre vivre ensemble.

Dakar, dimanche 22 novembre 2026

Professeur Mary Teuw Niane