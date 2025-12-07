Le sénégalais Serigne Ousmane sacré 2ᵉ au concours international de récitation du Coran

Serigne Ousmane, jeune réciteur sénégalais non-voyant, a décroché la 2ᵉ place lors de la 4ᵉ édition du concours international de récitation du Saint Coran organisée en Indonésie. Une performance qui confirme son ascension parmi les références émergentes du récital coranique.

Al Badri, engagé dans la promotion du récital coranique et premier à avoir révélé le talent du jeune talibé sur les réseaux sociaux, souligne que cette distinction reflète « un niveau d’excellence rare ».

La compétition, exclusivement réservée aux personnes non-voyantes, a réuni plus de soixante participants issus de trente-huit pays.

Dans ce cadre particulièrement relevé, Serigne Ousmane s’est distingué par la précision de sa mémorisation, la qualité de sa voix et la rigueur de sa récitation.