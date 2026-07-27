Le Tchad annonce son retrait de la Cour pénale internationale

Le gouvernement tchadien a annoncé, lundi, sa décision de se retirer de la Cour pénale internationale (CPI), estimant que l’institution présente une efficacité « limitée » et applique une justice « à géométrie variable ».

Dans un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement, les autorités expliquent que cette décision résulte d’une évaluation approfondie du fonctionnement de la juridiction internationale depuis sa création en 2002.

« Cette décision est l’aboutissement d’un examen approfondi du fonctionnement de la Cour pénale internationale depuis son entrée en fonction en 2002 ainsi que de son bilan, dont l’efficacité demeure limitée et à géométrie variable », indique le communiqué.

Le gouvernement tchadien reproche notamment à la CPI de concentrer l’essentiel de ses poursuites sur le continent africain, une critique déjà formulée par plusieurs États africains au fil des années. Selon N’Djamena, cette perception nourrit des interrogations sur l’impartialité et l’universalité de la justice rendue par la Cour.