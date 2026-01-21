L’éthique de la sécurité, dernier remapart de l’intégrité sportive (Par Dr Mohamed Diallo)

Le football africain ne pourra prétendre à l’excellence mondiale tant que ses arènes resteront le théâtre de dérives comportementales sous le couvert de la » SÉCURITÉ « .

Les incidents survenus lors de la finale entre le Maroc et le Sénégal soulèvent une question de droit fondamentale :

Le 𝒔𝒕𝒂𝒅𝒊𝒆𝒓 𝒆𝒔𝒕-𝒊𝒍 𝒖𝒏 𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝒍’𝒐𝒓𝒅𝒓𝒆 𝒐𝒖 𝒖𝒏 𝒂𝒄𝒕𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒖 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 ?

Le cadre légal : La neutralité absolue

Selon le règlement de la CAF, les stadiers (stewards) ont une mission de protection et de facilitation. L’article 15 du Règlement de Sûreté est clair : les agents de sécurité doivent agir avec proportionnalité et surtout avec une neutralité totale.

Le constat : Lorsqu’un stadier outrepasse sa fonction pour intimider des joueurs ou influencer le climat émotionnel d’une finale, il viole le principe d’équité sportive.

De la responsabilité juridique :

Juridiquement, le comportement des stadiers engage la responsabilité de l’Association Organisatrice (Fédération Royale Marocaine de Football ) dans ce cas d’espèce.

La confusion des rôles : De la protection à l’agression

Le droit international du sport est suffisamment explicite, lorsqu’il distingue ce que l’on appelle la « force nécessaire » de l' »interférence indue ».

𝗟𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗹𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗲 : les stadiers ont fait preuve d’une agressivité ciblée envers l’équipe sénégalaise, cela tombe sous le coup de l’article 16 du Code Disciplinaire de la FIFA concernant l’ordre et la sécurité lors des matches.

​𝗟𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼𝘅𝗲 : Le stadier, censé être un rempart contre le chaos, devient lui-même le vecteur du désordre. C’est ce que l’on appellerais une « faillite sécuritaire intentionnelle ».

Le procès de l’impunité

Le chauvinisme sont les outils de ceux qui craignent la compétence. Transposé au stade, cela signifie que :

– Le favoritisme sécuritaire est une forme de corruption de l’esprit du jeu.

– La preuve par l’image est aujourd’hui souveraine. Les rapports des commissaires de match, s’ils sont intègres, doivent conduire à des sanctions allant de l’amende ferme à l’obligation de matches à huis clos pour l’hôte défaillant.

Pour une justice sans frontières

La » 𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑬 » du football est un sol partagé. Lorsque des agents de sécurité traitent des athlètes africains comme des adversaires politiques ou ethniques plutôt que comme des partenaires de jeu, c’est l’ambition commune du continent qui recule.

L’exigence de justice doit être intacte : le Sénégal, comme toute nation, mérite une sécurité qui protège et non qui opprime.

𝑳𝒆 𝒅𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒅𝒐𝒊𝒕 𝒓𝒆𝒅𝒆𝒗𝒆𝒏𝒊𝒓 𝒍𝒆 𝒃𝒐𝒖𝒄𝒍𝒊𝒆𝒓 𝒅𝒆𝒔 𝒕𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒔, 𝒆𝒕 𝒏𝒐𝒏 𝒍𝒆 𝒗𝒐𝒊𝒍𝒆 jeté 𝒔𝒖𝒓 𝒍’𝒂𝒃𝒔𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒊𝒓-𝒑𝒍𝒂𝒚.

Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.

Dr. Mohamed Diallo