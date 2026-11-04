LFI 2027 : Tafsir Thioye dénonce des irrégularités dans la démarche de retrait du projet

La procédure engagée autour du retrait du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 continue de susciter des interrogations. Après le rejet du texte en raison d’un « désaccord profond » entre le pouvoir exécutif et la majorité parlementaire, la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale aurait adressé une correspondance au gouvernement pour demander le retrait du projet de loi de finances initiale (LFI) 2027 qui lui a été soumis et dont l’examen est attendu dans les prochains jours.

Invité sur le plateau de TFM Matin, ce mercredi 4 novembre 2026, le député non-inscrit de Sopi Sénégal, Tafsir Thioye, a dénoncé plusieurs irrégularités dans cette démarche. « J’ai vu que le président de la Commission des Finances a écrit au ministre des Finances pour lui demander de retirer la loi, la LFR », a-t-il déclaré.

Pour le parlementaire, la commission ne peut pas engager l’Assemblée nationale dans une telle démarche. « C’est une erreur d’abord parce que la commission des Finances ne peut engager l’Assemblée nationale et deuxièmement, ce n’est pas au ministre des Finances, c’est le président de la République qui a envoyé la loi à travers un décret », a-t-il expliqué.

Tafsir Thioye rappelle que « personne ne peut engager l’Assemblée nationale si ce n’est la plénière ». Il estime également que la correspondance aurait dû être transmise par l’intermédiaire du président de l’institution parlementaire. « Même le fait d’écrire directement entre la présidente de la commission et le ministre, ce n’est pas normal. Tu passes par le président de l’Assemblée », a-t-il précisé.

Le député considère ainsi que la majorité parlementaire ne saurait invoquer son poids politique pour s’affranchir des règles institutionnelles. « Je pense qu’ils ont la majorité et ils veulent utiliser cette majorité sans se rendre compte que ce qu’ils font, c’est violer la loi », a-t-il affirmé.

Le parlementaire reste toutefois prudent sur la portée des faits, dans l’attente d’une confirmation de l’existence de cette correspondance. « Si c’est confirmé qu’ils ont écrit pour demander à ce que la loi de finances soit retirée, c’est d’une extrême gravité », a-t-il conclu.