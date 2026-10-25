LFR 2026 : Al Aminou Lo justifie la baisse de 555 milliards et annonce…

Le Premier ministre, Al Aminou Lo, a défendu la baisse de 555 milliards de FCFA des crédits de paiement prévue dans le projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026. Face à la presse, il a expliqué que cette mesure correspond à un report de certains investissements, et non à leur abandon. Le chef du gouvernement a également annoncé une enveloppe de 300 milliards de FCFA destinée à contribuer au règlement des arriérés de paiement de l’État, évalués à 1 956 milliards de FCFA selon ses déclarations.

Cette réorganisation budgétaire, selon Al Aminou Lo, répond aux contraintes de financement et aux difficultés d’exécution de certains projets avant la fin de l’année. Le gouvernement entend ainsi réorienter les ressources disponibles vers les dépenses jugées prioritaires, tout en soutenant les entreprises confrontées aux retards de paiement de l’État.

Sur les 555 milliards de FCFA de crédits d’investissement concernés par la baisse, le Premier ministre a tenu à distinguer les crédits de paiement des autorisations d’engagement. Les premiers correspondent aux sommes effectivement décaissées au cours de l’année, tandis que les secondes permettent à l’État de prendre des engagements financiers sur plusieurs années.

« C’est juste un investissement différé à l’année prochaine », a-t-il précisé, estimant que certains projets ne réunissent pas encore les conditions nécessaires à leur exécution en 2026, notamment lorsque les études ne sont pas achevées. Pour le chef du gouvernement, maintenir des crédits sur des opérations qui ne peuvent être réalisées dans les délais ne constituerait pas une gestion responsable des ressources publiques.

L’autre volet de la LFR concerne les arriérés de paiement dus par l’État à ses fournisseurs et aux entreprises. Al Aminou Lo a annoncé une enveloppe de 300 milliards de FCFA pour contribuer à leur règlement, sur un montant global de 1 956 milliards de FCFA avancé lors de son intervention.

Le Premier ministre a insisté sur les conséquences de ces retards pour le secteur privé, particulièrement les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP). Le paiement des sommes dues doit leur permettre de reconstituer leur trésorerie, de régler leurs fournisseurs, de reprendre des chantiers interrompus et de renouveler leurs équipements.

« Ne pas voter la LFR, c’est empêcher en plus les bâtiments et les travaux publics de recouvrer de la trésorerie, de reprendre un chantier interrompu, de payer ses fournisseurs et de renouveler des équipements », a averti le chef du gouvernement.

Al Aminou Lo a également souligné la nécessité de préserver les dépenses essentielles de l’État, notamment les salaires, les missions fondamentales des services publics, la sécurité et la protection sociale prioritaire.

Concernant les projets d’investissement différés, le Premier ministre a assuré que plusieurs chantiers structurants devraient se poursuivre en 2027, notamment dans les secteurs hospitalier, de l’assainissement, de l’eau et des infrastructures.

Il a notamment cité des projets hospitaliers à Mbour, Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis et Bakel, ainsi que le projet d’assainissement de Touba.

À travers ces arbitrages, le gouvernement défend une stratégie consistant à reporter les dépenses dont l’exécution immédiate n’est pas possible afin de mobiliser les ressources en faveur des priorités à court terme. La mise en œuvre de cette orientation dépendra notamment du règlement effectif des arriérés annoncés et de la capacité de l’État à relancer les investissements différés.