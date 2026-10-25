LFR 2026 : Al Aminou Lo répond point par point aux cinq exigences de Pastef

Face aux cinq préalables posés par le groupe parlementaire Pastef concernant le projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026, le Premier ministre Al Aminou Lo a défendu les arbitrages du gouvernement. Bourses de sécurité familiale, subventions énergétiques, financements d’urgence de la Banque mondiale, réduction du train de vie de l’État, crédits spéciaux et transparence budgétaire : le chef du gouvernement a répondu aux principales préoccupations soulevées par les députés, tout en renouvelant son appel au dialogue avec Ousmane Sonko avant la plénière prévue mardi.

Au cœur de son argumentaire, Al Aminou Lo a mis en avant la nécessité de concilier les priorités sociales avec les contraintes budgétaires et la préservation des investissements publics.

Sur les bourses de sécurité familiale, le Premier ministre a indiqué que l’enveloppe budgétaire était passée de 35 à 70 milliards de francs CFA en 2026, avec un objectif de 140 milliards en 2027. Le nombre de ménages bénéficiaires devrait également passer d’environ 400 000 en 2026 à un million en 2027.

Al Aminou Lo a rejeté les accusations faisant de cette augmentation une décision motivée par des considérations politiques. Il a défendu une mesure destinée, selon lui, à renforcer le soutien aux ménages pauvres et vulnérables.

« Notre arbitrage, c’est les priorités sociales sous contrainte de l’investissement public », a-t-il déclaré, expliquant que le gouvernement entend maintenir les investissements susceptibles d’être exécutés avant la fin de l’année, tout en accordant une place centrale à la protection des populations les plus fragiles.

Concernant les subventions énergétiques, le chef du gouvernement a défendu le maintien de mécanismes de soutien pour faire face aux chocs internationaux. Il a toutefois insisté sur la nécessité de préparer une réforme durable, fondée notamment sur un meilleur ciblage des bénéficiaires et une protection renforcée des ménages les plus exposés à la hausse des prix.

La mobilisation de 120 milliards de francs CFA au titre des financements d’urgence de la Banque mondiale a également été abordée. Al Aminou Lo a expliqué que ces mécanismes visent à permettre aux États de faire face à des chocs majeurs et d’en limiter les conséquences économiques et sociales.

Il a défendu l’utilisation de ces ressources pour soutenir le secteur énergétique et les bourses de sécurité familiale. Le Premier ministre a par ailleurs contesté certaines informations relayées sur le sujet, invitant les députés à solliciter des explications plutôt qu’à diffuser des accusations qu’il juge inexactes.

Sur la réduction du train de vie de l’État, il a affirmé que des efforts avaient déjà été engagés sur les dépenses de fonctionnement. Il a notamment cité les crédits consacrés aux fournitures, aux consommables, aux conférences, aux séminaires et aux cérémonies. Selon ses explications, les réductions auraient atteint entre 50 et 80 % des crédits disponibles dans plusieurs services, hors secteurs sociaux.

Le chef du gouvernement s’est également exprimé sur la réorganisation de 19 entités publiques. Il a assuré que le travail se poursuivrait, tout en soulignant la nécessité d’évaluer les propositions et de prendre en compte la situation des agents concernés avant toute décision.

Concernant les crédits spéciaux, Al Aminou Lo a rappelé que ces fonds pouvaient notamment servir à répondre à des situations urgentes et sensibles, comme certaines évacuations sanitaires. Il s’est néanmoins déclaré ouvert à des discussions sur leur encadrement et a invité les députés de Pastef à reprendre les échanges avec le gouvernement dans un climat serein.

La sincérité budgétaire et la transparence de la dette figuraient également parmi les préoccupations soulevées. Sur ces questions, le Premier ministre a réaffirmé la volonté de l’exécutif d’améliorer la lisibilité des finances publiques et s’est dit disposé à apporter les éclaircissements nécessaires.

Au-delà des divergences sur la LFR 2026, le chef du gouvernement a appelé les responsables politiques à placer les intérêts du Sénégal au-dessus des considérations partisanes. Il a renouvelé son invitation au président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, pour une rencontre en présence du ministre des Finances et des autres membres du gouvernement concernés.

Cette réunion devrait permettre de clarifier les points de désaccord avant la séance plénière prévue mardi et de favoriser le dialogue entre l’exécutif et le législatif.

« Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des adversaires. L’exécutif et le législatif doivent dialoguer », a insisté Al Aminou Lo, réaffirmant sa disponibilité à rencontrer Ousmane Sonko pour discuter des préoccupations soulevées autour du texte budgétaire.