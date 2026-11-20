L’ancien ministre d’État Babacar Gaye apporte une nouvelle contribution au débat juridique autour de la mise en vigueur par décret de la loi de finances rectificative (LFR) 2026, rejetée par l’Assemblée nationale. Dans une analyse intitulée « Les cinq erreurs du député de Pastef Amadou Bâ », il conteste l’interprétation défendue par le parlementaire et développe cinq arguments en faveur de la démarche présidentielle.

Babacar Gaye reproche d’abord à Amadou Bâ d’ignorer l’article 5 de la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances. Cette disposition distingue, selon lui, trois catégories de lois de finances : la loi de finances de l’année, les lois de finances rectificatives et la loi de règlement.

Le deuxième argument porte sur l’article 68 de la Constitution. L’ancien ministre estime que cette disposition prévoit la mise en vigueur par décret des projets de lois de finances non définitivement votés à l’expiration du délai de 60 jours. Il considère que cette échéance est arrivée à terme le 18 novembre et que la loi n’a pas été définitivement votée au sens de la disposition constitutionnelle.

Babacar Gaye estime également que le député de Pastef entretient une confusion entre les prérogatives présidentielles prévues à l’article 68 et l’engagement de la responsabilité du Gouvernement prévu à l’article 86 de la Constitution, une procédure qui relève du Premier ministre.

Sur la portée du rejet parlementaire, l’ancien ministre d’État invite à s’appuyer sur l’esprit de la loi et sur les décisions jurisprudentielles relatives au principe de la loi votée. Il s’interroge notamment sur la disposition de l’article 68 qui évoque les amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le Président de la République, estimant qu’il serait incohérent de parler d’acceptation d’un amendement rejeté.

Il invoque également la décision n° 2006-535 DC du juge constitutionnel français, qu’il présente comme rappelant qu’une loi votée suppose un texte définitivement adopté par le Parlement et transmis pour promulgation, tandis qu’un texte rejeté par l’Assemblée ne saurait être qualifié de loi votée.

Enfin, Babacar Gaye considère que la référence à l’article 52 de la Constitution, relatif aux pouvoirs du Président de la République, est sans objet dans ce débat. « Le moment venu, on avisera », conclut-il.