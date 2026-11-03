LFR 2026 : Cheikh Diba défend le texte budgétaire et réplique aux critiques des députés

Le ministre des Finances et de l’Économie, Cheikh Diba, a vivement réagi aux critiques formulées par des députés lors de la séance plénière consacrée au projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026. Contestant les accusations d’insincérité budgétaire et d’amateurisme, il a défendu le recours aux rectifications budgétaires, tout en dévoilant les chiffres du recouvrement des recettes publiques à fin septembre.

« La sincérité budgétaire, ça ne se pose pas en ces termes », a-t-il déclaré à la tribune de l’Assemblée nationale. Pour étayer sa position, le ministre a invoqué les mécanismes de rectification prévus par la Constitution et la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

Dans une intervention marquée par des échanges tendus avec les députés de l’opposition, Cheikh Diba a notamment lancé à plusieurs reprises : « Thiakhane bakhoul ! » [Les enfantillages, ça suffit !]. Il a ainsi dénoncé ce qu’il considère comme une posture politique dans les critiques adressées au gouvernement.

Répondant aux interpellations sur le rendement de son équipe, le ministre a également fait référence à ses relations de travail avec l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko et le président de séance, El Hadji Malick Ndiaye. « Vous pouvez dire que nous ne travaillons pas, mais votre mentor, l’ancien Premier ministre, ne le dira jamais, tout comme El Hadji Malick Ndiaye qui préside la séance aujourd’hui. Il y a juste un petit changement, mais on sait qui est qui dans ce pays ! », a-t-il lancé.

Sur le fond, Cheikh Diba a rappelé que les lois de finances rectificatives permettent d’adapter les prévisions budgétaires à l’évolution de l’exécution des finances publiques. Il a notamment évoqué les précédents ajustements intervenus en 2025, avec une première loi rectificative présentée en cours d’année, puis un second ajustement à l’approche de la clôture de l’exercice.

Pour le ministre, ces modifications ne constituent pas une preuve d’insincérité, mais répondent à la nécessité de tenir compte des écarts entre les prévisions initiales et les réalisations. « Chaque fois qu’on s’écarte des prévisions que nous avions ici retenues de commun accord, on revient présenter les modifications pour revenir à la bonne trajectoire. C’est cela, la sincérité budgétaire », a-t-il soutenu.

Il a également rappelé que la Constitution et la LOLF encadrent l’exécution budgétaire et prévoient des mécanismes de contrôle, notamment lors de l’examen de la loi de règlement.

Abordant les données relatives aux recettes publiques, Cheikh Diba a indiqué que les montants recouvrés à la fin du mois de septembre s’élevaient à 173,3 milliards de francs CFA, pour un objectif prévisionnel de 762 milliards. Tout en reconnaissant cet écart entre les recettes attendues et les montants effectivement recouvrés, il a rejeté les conclusions mettant en cause la politique budgétaire du gouvernement.

Le ministre a enfin défendu le travail des cadres et des techniciens de son département, estimant que leurs compétences ne devaient pas être dénigrées à des fins politiques.