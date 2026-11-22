La position d’Alioune Ndao sur la conduite à tenir face au décret présidentiel mettant en vigueur la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 ne laisse pas indifférent Lansana Gagny Sakho. Le président du conseil d’administration de l’APIX, ancien membre de Pastef aujourd’hui engagé auprès de Kiiraay, a vivement réagi aux propos du député, qui recommande à son parti de ne pas saisir la Cour suprême pour contester la décision du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.

Pour Alioune Ndao, membre de Pastef, la meilleure stratégie consiste à laisser le président de la République assumer les conséquences de son acte. « Il faut laisser le Président assumer seul les conséquences politiques et sociales de son décret manifestement illégal et anticonstitutionnel », a-t-il déclaré.

Une position qui suscite l’incompréhension de Lansana Gagny Sakho. Dans une note parvenue à Seneweb, le PCA de l’APIX s’étonne de voir un ancien procureur qualifier le décret présidentiel d’illégal et d’anticonstitutionnel tout en déconseillant un recours devant la Cour suprême.

« Il y a quelque chose de profondément déroutant dans la position d’Alioune Ndao. Voilà un ancien procureur qui affirme qu’un décret présidentiel est « manifestement illégal et anticonstitutionnel », mais qui, dans le même temps, recommande : « Surtout pas de recours devant la Cour suprême » », relève-t-il.

Lansana Gagny Sakho s’est également arrêté sur les raisons avancées par le député pour justifier son opposition à une procédure judiciaire. Alioune Ndao estime en effet que la Cour suprême donnerait raison à Bassirou Diomaye Faye, « pour des raisons que tout le monde connaît ».

Une affirmation que le responsable de Kiiraay invite l’ancien magistrat à étayer. « Si ces raisons sont juridiques, qu’il les expose. Si elles sont institutionnelles, qu’il les nomme et les étaye. Car installer le soupçon sur la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire sans expliciter ce qui le fonde est une attitude particulièrement lourde venant d’un ancien magistrat », réagit-il.

Dans sa prise de position, Lansana Gagny Sakho défend le recours aux mécanismes judiciaires comme principe fondamental de l’État de droit, indépendamment de l’issue d’une procédure. « On ne croit pas à l’État de droit uniquement lorsque le juge nous donne raison », rappelle-t-il.

Il poursuit en estimant que la justice ne doit pas être saisie uniquement lorsque les chances de succès paraissent favorables. « La justice n’est pas un instrument que l’on saisit lorsque la victoire paraît probable et que l’on évite lorsqu’une défaite risque de créer une jurisprudence », conclut-il.