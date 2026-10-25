LFR 2026 : Le ministère de l’Économie dément l’abandon de 19 projets d’investissement

Le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération monte au créneau pour défendre la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Dans une infographie consacrée à 19 projets d’investissement, il affirme qu’aucun de ces projets n’est abandonné, contrairement aux informations relayées. Centres de santé, logements, routes, universités et programmes agricoles figurent parmi les investissements concernés.

Selon le ministère, la révision budgétaire ne signifie pas la suppression des projets. Les investissements structurants inscrits dans l’Agenda national de transformation restent programmés, avec un calendrier de mise en œuvre réajusté en fonction des ressources disponibles et des différentes sources de financement.

Parmi les investissements cités figure la construction de 35 centres de santé, présentée comme maintenue et inscrite dans la programmation budgétaire 2026-2028. Le ministère mentionne également la route Mékhé-Pékesse-Thilmakha, le renouvellement des installations de la Sonacos, plusieurs projets agricoles et la construction de l’Université du Sénégal oriental.

Le programme d’urgence de modernisation des axes routiers (PUMA), le développement des filières arachidières, mil, fonio et sorgho, ainsi que le programme national d’urgence d’électrification rurale, doté de 2 milliards de FCFA selon l’infographie, figurent également parmi les projets présentés comme maintenus.

Le programme de construction de 30 000 logements est, pour sa part, classé comme « soutenu », avec des mesures fiscales et douanières réaffirmées. Le projet de grand transfert d’eau du lac de Guiers vers Touba fait l’objet d’un ajustement particulier : il est indiqué comme « reprogrammé », avec un report à 2027 des crédits d’indemnisation.

À travers cette présentation, le ministère entend distinguer les projets maintenus, ceux bénéficiant d’un soutien spécifique et celui explicitement reprogrammé. Il affirme ainsi que les ajustements budgétaires ne signifient pas nécessairement l’abandon des investissements concernés.

L’infographie présente également plusieurs ajustements macroéconomiques prévus dans le cadre de la LFR 2026.

Les subventions à l’énergie passent de 250 à 790,3 milliards de FCFA, soit une augmentation de 540,3 milliards. Selon le ministère, cette hausse vise à préserver le pouvoir d’achat des ménages.

En revanche, la prévision de croissance économique pour 2026 est revue à la baisse, passant de 5 % à 2,7 %, dans un contexte international présenté comme plus difficile. Les recettes du PRES sont également réajustées, de 762,9 à 311,5 milliards de FCFA.

Le déficit budgétaire prévisionnel passe, quant à lui, de 5,4 % à 7,6 % du produit intérieur brut (PIB). Le ministère présente ce niveau comme maîtrisé et soutenable au regard du contexte économique exposé dans le document.

Le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération souligne que les ajustements de crédits ou de calendrier ne traduisent pas systématiquement une suppression des projets. Pour étayer sa position, il renvoie au projet de loi de finances rectificative 2026, aux annexes sectorielles et au Programme d’investissements publics (PIP) 2026-2028.