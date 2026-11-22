Les maires des pôles Centre, Sud et Est du mouvement Kiiraay ont exprimé leur soutien à la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de mettre en vigueur par décret la Loi de finances rectificative (LFR) 2026. Réunis en conférence de presse ce samedi à Kaolack, les élus ont défendu cette décision présidentielle, estimant qu’elle permet de débloquer la situation politique et institutionnelle du pays.

Cette rencontre a réuni des maires des régions de Kaolack, Tambacounda, Sédhiou, Kaffrine, Fatick et Diourbel. Elle intervient dans un contexte marqué par la controverse autour du décret présidentiel du 19 novembre 2026, pris après le rejet de la LFR par l’Assemblée nationale. Les élus ont également évoqué les enjeux économiques de cette décision, notamment à la veille de l’ouverture de la campagne de commercialisation de l’arachide.

« C’est un contexte où l’on tente d’empêcher l’État d’avoir des moyens financiers pour l’économie du pays. Nous interpellons en premier tous les maires », a déclaré Abdou Aziz Mbodj, maire de Ndiedieng.

Prenant la parole au nom des participants, Lassana Sanou, maire de Djilor et porte-parole du jour, a expliqué les motivations de cette mobilisation. « Nous avons initié cette rencontre pour montrer à l’opinion que l’heure est grave. Les maires ne peuvent pas rester les bras croisés, surtout ceux du parti Kiiraay », a-t-il affirmé.

Il a appelé les élus à faire bloc derrière le chef de l’État et dénoncé l’attitude de Pastef et de ses députés face à la LFR 2026. « Nous devons nous unir autour du président de la République pour combattre réellement les actes que PASTEF et ses députés, à travers le président Ousmane Sonko, ont posés à l’encontre du bien-être des populations », a-t-il ajouté.

Les maires ont également critiqué la posture des députés de Pastef, qu’ils accusent de contribuer aux tensions institutionnelles. Selon eux, le mandat parlementaire doit être exercé comme une responsabilité nationale au service des populations, plutôt que comme un instrument de confrontation politique.

Par ailleurs, les élus ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme une instrumentalisation de la sincérité budgétaire. Ils ont, en revanche, salué les efforts du président de la République concernant le transfert rapide des fonds destinés aux collectivités territoriales, une mesure qu’ils jugent importante pour le développement local.

À l’issue de cette rencontre, les maires des pôles Centre, Sud et Est de Kiiraay ont réaffirmé leur soutien à Bassirou Diomaye Faye. Ils ont assuré que leur engagement en faveur du chef de l’État demeure intact, estimant que la réussite de son mandat doit prévaloir sur les querelles partisanes.