Waly Diouf Bodiang hausse le ton contre la mise en vigueur par décret de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026. Lors de la conférence politique organisée dans le cadre des « 48H de la JPS départementale de Mbacké », ce samedi à la permanence de Pastef à Touba, dans la commune de Mbacké, l’ancien directeur général du Port autonome de Dakar a dénoncé une décision qu’il considère comme une remise en cause du rôle de l’Assemblée nationale. Il appelle son parti à envisager une « riposte politique ».

La rencontre, organisée sous le slogan « 48 heures d’échanges, de réflexion et d’engagement », portait sur le thème : « La jeunesse face aux mutations politiques après l’alternance de 2024 : entre ambitions personnelles, fidélité aux convictions et responsabilité dans la réalisation du projet de transformation du Sénégal ». Elle était parrainée par El Hadji Malick Ndiaye, premier vice-président de l’Assemblée nationale et vice-président de Pastef – Les Patriotes. Maître Ngagne Demba Touré, coordonnateur national de la JPS, en était le conférencier.

Prenant la parole à cette occasion, Waly Diouf Bodiang est revenu sur la configuration politique actuelle, notamment la composition du gouvernement et ses rapports avec l’Assemblée nationale. Il a déploré l’absence de députés de Pastef au sein de l’exécutif, affirmant qu’il s’agissait du « seul gouvernement au monde qui n’a aucun député au sein de l’Assemblée nationale ».

Il a rappelé avoir été, dès le départ, opposé à l’acceptation d’un gouvernement sans Pastef, avant d’évoquer les tensions autour de la LFR 2026. Selon lui, après le dépôt du projet de loi à l’Assemblée nationale, le président de la République a décidé de bloquer son adoption par un autre texte.

Réagissant à la mise en vigueur de la LFR par le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026, Waly Diouf Bodiang estime que cette décision pourrait considérablement réduire les prérogatives des députés.

« Si jamais cela se concrétise », les parlementaires « n’auront désormais plus aucune utilité au sein de l’Assemblée nationale », a-t-il déclaré. Il considère que les députés ont déjà perdu, « entre guillemets, l’initiative de la loi », estimant que les décisions parlementaires peuvent désormais être écartées lorsqu’elles ne conviennent pas au chef de l’État.

Pour l’ancien directeur général du Port autonome de Dakar, le recours à un décret pour contourner le rejet de la LFR constitue une remise en cause de la représentation nationale. « L’Assemblée nationale a perdu toute sa raison d’être », a-t-il affirmé, estimant que cette démarche revient à « vider la représentation nationale de toute sa substance ».

Waly Diouf Bodiang a également appelé les Sénégalais à ne pas rester indifférents face à cette situation. « Les Sénégalais ne doivent pas laisser une telle situation s’installer », a-t-il lancé.

Il a invité les citoyens à s’organiser pour exprimer leur opposition à ce qu’il considère comme une concentration excessive des pouvoirs entre les mains du président de la République. « Le Sénégal n’a jamais été un royaume », a-t-il martelé, estimant que le chef de l’État semble vouloir agir comme dans un royaume.

Selon lui, l’application du décret pourrait rendre inutile la recherche d’une majorité parlementaire ou même l’organisation d’élections. Il estime qu’il suffirait désormais d’être président de la République pour imposer ses décisions au Parlement, ajoutant que le chef de l’État n’aurait même plus besoin de dissoudre l’Assemblée nationale.

Dans sa conclusion, Waly Diouf Bodiang a directement interpellé Pastef, appelant le parti à ne pas rester sans réaction face à la situation politique actuelle. « À mon avis, dans les jours à venir, il faudra que le parti Pastef réfléchisse à une riposte… à une riposte politique face à tout ce qui est en train de se produire », a-t-il déclaré.

Tout en précisant qu’il n’était pas le porte-parole du parti, il a exprimé son doute quant à la possibilité pour Pastef de laisser la situation évoluer sans réagir. Il a enfin dénoncé ce qu’il considère comme une « dérive autoritaire du président de la République », estimant que le peuple est témoin et que chaque acteur doit désormais prendre ses responsabilités.