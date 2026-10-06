Licences de pêche : Les auditions de la commission d’enquête débutent ce mercredi

La Commission d’enquête parlementaire sur les conditions de délivrance et de renouvellement des licences de pêche débutera ses auditions ce mercredi 7 octobre 2026, à l’Assemblée nationale.

La commission entend se pencher sur les conditions de délivrance et de renouvellement des licences de pêche industrielle depuis l’entrée en vigueur de la loi portant Code de la pêche maritime. Ses travaux porteront notamment sur les licences accordées dans le cadre d’accords ou de protocoles de pêche conclus avec des États tiers.

Les investigations concerneront les services du ministère chargé de la Pêche, notamment la Direction des pêches maritimes, la Direction de la protection et de la surveillance des pêches et l’Agence nationale des affaires maritimes, ainsi que les différents acteurs et bénéficiaires de licences de pêche industrielle.

Pour cette première journée d’auditions, quatre responsables et anciens responsables de la Direction des Pêches maritimes sont programmés. À 8h30, M. Mamadou Abibou Diagne, secrétaire général du ministère des Pêches et de l’Économie maritime, sera entendu. Il sera suivi, à 10h30, par M. Cheikh Fall, directeur des Pêches maritimes depuis novembre 2025.

Dans l’après-midi, la commission auditionnera, à 14h30, M. Ismaïla Ndiaye, ancien directeur des Pêches maritimes de juillet 2024 à novembre 2025. À 16h30, ce sera au tour de M. Diène Faye, ancien directeur des Pêches maritimes de juin 2020 à juillet 2024.

Cette commission d’enquête sur les licences de pêche fait partie des six propositions de résolution portant création de commissions d’enquête parlementaire ratifiées par l’Assemblée nationale le jeudi 20 août 2026. Les autres commissions concernent notamment la gestion foncière, le patrimoine bâti de l’État, certains mécanismes financiers, les marchés publics et les exonérations fiscales.