L’influenceur « Keylor » placé en garde à vue

Papa Saliou Ciss, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de « Keylor » ou « Papa Saliou Ciss Keylor », est en état d’arrestation ! Convoqué ce jeudi par les enquêteurs, ce créateur de contenu a été placé en garde à vue, selon des sources de Seneweb.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar a ordonné sa conduite devant sa juridiction où il sera déféré demain vendredi. Il pourrait être poursuivi pour collecte et diffusion de données à caractère personnel, ainsi que pour diffamation.

Après sa convocation, l’influenceur avait annoncé une éventuelle confrontation avec la partie civile. Mais, en réalité, ce n’est pas le cas, puisque le parquet a ordonné son arrestation.

Pour rappel, le créateur de contenu fait l’objet d’une plainte déposée auprès du procureur par la Fédération nationale des boutiquiers pour la modernisation (FNBM). Cette organisation l’accuse notamment de diffamation publique, d’injures publiques, de dénonciation calomnieuse, de troubles à l’ordre public et d’atteinte à la cohésion sociale. Assisté de son avocat, Papa Saliou Ciss avait nié les faits qui lui sont reprochés.

À l’issue de son audition, le procureur avait ordonné sa libération la semaine dernière. L’influenceur avait toutefois été sommé de cesser de filmer des individus sur la voie publique sans leur consentement.

Reconvoqué ce jeudi, Papa Saliou Ciss, assisté de ses trois avocats, s’est vu notifier son placement en garde à vue.

Source : Seneweb