Le différend foncier opposant Qualité Végétale Sénégal (QVS) à Nouvelle Ville, a connu, ce jour, mercredi 23 décembre 2025, un dénouement judiciaire d’une rare clarté, venant balayer les incertitudes entretenues ces dernières semaines. Par une décision rendue à la veille de Noël, la juridiction saisie a confirmé sans réserve les décisions antérieures, consacrant définitivement les droits de Nouvelle Ville sur la totalité de la superficie litigieuse et mettant fin aux tentatives de remise en cause de l’autorité de la chose jugée.

Le jugement rendu ordonne à QVS de libérer l’intégralité du terrain occupé, constate le caractère illicite de son maintien sur les lieux et assortit cette obligation d’une astreinte de cinq cent mille francs Cfa par jour de retard, à compter de la signification de la décision.

La juridiction rejette l’ensemble des prétentions développées par QVS, confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamne la société aux dépens d’appel. La formulation est nette, sans ambiguïté et ne laisse place à aucune interprétation alternative quant aux droits des parties.

D’après « Setal. net », cette décision intervient dans un contexte marqué par des interférences notoires, notamment des prises de position publiques de nature politique, dont celles attribuées au Premier ministre Ousmane Sonko, évoquant de supposées irrégularités du jugement et appelant à une relecture administrative du dossier, en contradiction manifeste avec des décisions de justice devenues définitives.

En tranchant de manière aussi ferme, la justice sénégalaise rappelle que le droit ne se réécrit ni sous la pression ni au gré des déclarations et que l’exécution des décisions de justice demeure le socle de l’État de droit et de la sécurité juridique.

Pour Nouvelle Ville, ce verdict a la valeur d’une délivrance, après des années de blocages et d’incertitudes. Il rétablit la légitimité de son projet et renforce la confiance dans l’institution judiciaire, au moment même où le pays s’interroge sur la protection des investissements et le respect des règles. En ce sens, ce jugement rendu à la veille des fêtes, n’est pas seulement une victoire judiciaire, mais un signal fort adressé à tous les acteurs. Pour Nouvelle Ville, c’est incontestablement un joyeux Noël.

