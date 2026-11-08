Lompoul : Onze nouveaux corps repêchés…le bilan du chavirement porté à 34 morts

Le bilan du chavirement d’une pirogue transportant des candidats à l’émigration irrégulière continue de s’alourdir au large de la Grande Côte. Ce dimanche 8 novembre 2026, onze nouveaux corps sans vie ont été repêchés au large des côtes de Lompoul, dans la commune de Léona. Cette découverte porte désormais à 34 le nombre total de victimes recensées dans ce drame maritime, lit-on sur Seneweb.

Face à l’ampleur de la tragédie, qui touche le département de Kébémer et la région de Louga, les autorités territoriales et gouvernementales se sont mobilisées. La gouverneure de la région de Louga s’est rendue sur les lieux pour superviser les opérations d’urgence.

De son côté, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, El Hadji Makhtar Cissé, est attendu à Lompoul ce lundi 9 novembre. Cette visite doit lui permettre de s’enquérir de la situation et d’apporter le soutien de l’État aux familles touchées par le drame.