Louga : Le procès de Ndiaga Seck et de ses 31 coprévenus renvoyé au 14 décembre

Attendu ce jeudi 12 novembre 2026 devant la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance hors classe de Louga, le procès de Ndiaga Seck et de ses 31 coprévenus n’a finalement pas eu lieu. L’audience a été renvoyée au 14 décembre prochain en raison de l’absence de l’un des prévenus, Mohamed Ndiaye, qui n’a pas pu être extrait du pavillon spécial pour comparaître.

Selon le correspondant local de la RFM, Ndiaga Seck et ses coprévenus ont fait leur entrée dans la salle d’audience aux environs de 9 h 45. Après l’appel des prévenus, le juge a constaté l’absence de Mohamed Ndiaye. Ce dernier se trouvait au pavillon spécial et n’a pas pu être extrait pour assister à l’audience. Il était le seul absent parmi les 32 personnes poursuivies dans cette affaire.

Face à cette situation, le parquet et la défense ont sollicité le renvoi du procès afin de permettre la comparution de l’ensemble des prévenus et la présence de leurs avocats. Après concertation avec ses assesseurs, le juge a fixé la prochaine audience au 14 décembre 2026.

Pour rappel, Ndiaga Seck, comptable et homme politique âgé de 51 ans, ainsi que ses 31 coprévenus, ont été arrêtés en avril 2026 à la suite d’une affaire présumée d’homosexualité ayant secoué la ville de Louga. Ils sont poursuivis notamment pour « association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH SIDA, mise en danger de la vie d’autrui, collecte illicite de données à caractère personnel et harcèlement sexuel ».

Après l’ouverture d’une information judiciaire le 23 avril 2026, le juge d’instruction du deuxième cabinet avait ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel le 15 octobre dernier. Initialement appelée le 28 octobre, l’affaire avait été renvoyée au 12 novembre, avant ce nouveau report au 14 décembre 2026.