L’UEFA mobilise la justice américaine contre Infantino et cite le Maroc

La confédération européenne de football a saisi fin août les tribunaux fédéraux américains pour obtenir des preuves contre Gianni Infantino. Dans son mémoire, l’UEFA mentionne le Maroc parmi les soutiens que le président de la FIFA aurait tenté de monnayer pour assurer sa réélection.

Le bras de fer entre l’UEFA et la FIFA prend une nouvelle dimension judiciaire. Après avoir réussi, début août, à faire retirer le projet de cession d’une partie des droits commerciaux de la Coupe du monde à des investisseurs privés, l’instance européenne a porté l’affaire devant la justice américaine le 27 août. Deux requêtes ont été déposées simultanément, l’une dans le Colorado et l’autre à New York.

Dans ce dossier, l’UEFA vise directement Gianni Infantino, président de la FIFA, qu’elle accuse d’avoir cherché à s’assurer des soutiens politiques en échange de contreparties. Le Maroc figure parmi les pays cités comme bénéficiaires présumés de cette stratégie.

Cette offensive judiciaire s’inscrit dans un conflit ouvert depuis l’été entre Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, et Gianni Infantino. L’objectif affiché : préparer une plainte pénale en Suisse contre le patron de la FIFA.

Source : Le Desk