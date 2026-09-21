Lutte TV Awards 2026 : Le ministère des Sports clarifie l’absence de sa ministre à la cérémonie

À la suite d’allégations faisant état de l’absence de la ministre de la Jeunesse et des Sports à la cérémonie des Lutte TV Awards 2026, tenue le samedi 19 septembre 2026, ainsi que d’un prétendu manque de considération envers le secteur de la lutte, le ministère apporte des précisions.

Dans une mise au point publiée ce lundi 21 septembre, le ministère indique que la ministre « n’a reçu aucune invitation officielle à cet événement par les voies institutionnelles ».

Selon le département, les organisateurs ont eux-mêmes reconnu n’avoir sollicité le ministère que 48 heures avant la cérémonie, « par un canal informel », en raison des incertitudes qui entouraient la tenue de l’événement. Dans ces conditions, « aucune participation ne pouvait raisonnablement être programmée », précise le ministère.

Le département rappelle par ailleurs à l’ensemble des acteurs « l’exigence du respect du cadre de gouvernance du sport, notamment dans leurs rapports avec l’administration » et appelle à la responsabilité dans les prises de parole publiques, particulièrement de la part de personnes citées en modèle.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports réaffirme enfin son engagement en faveur du développement de toutes les disciplines sportives, sans distinction, et souligne son attachement à la lutte, présentée comme « sport national et patrimoine de notre pays ». Il estime que « les manquements des acteurs ne sauraient être couverts par la désinformation et la manipulation ».