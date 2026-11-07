Macky Sall face au mur du retour…les obstacles du «comeback» politique

Au lendemain de la passation de pouvoir du 2 avril 2024, Macky Sall a précipitamment quitté le territoire sénégalais, marquant une rupture nette avec le paysage politique qu’il avait façonné pendant douze années consécutives. Installé à l’étranger, loin de l’effervescence de Dakar et de la pression de l’actualité locale, l’ancien chef de l’État a rapidement cherché à donner un second souffle à son parcours institutionnel en se projetant sur la scène internationale. Cet engagement de grande envergure s’est concrétisé par sa décision de se lancer dans la course prestigieuse au secrétariat général des Nations unies, une démarche pensée pour lui offrir une stature globale incontestable tout en lui assurant un havre diplomatique de premier plan.

Cependant, après plusieurs mois de tractations intenses, d’intenses campagnes d’influence et de démarches diplomatiques auprès de diverses chancelleries, cette ambition internationale a tourné court. Macky Sall a dû se rendre à l’évidence face aux résistances tenaces qu’a suscitées sa trajectoire récente, conduisant à la décision d’abandonner officiellement sa candidature au secrétariat général de l’ONU. Ce renoncement marquant constitue un revers stratégique majeur pour l’ancien président, réduisant drastiquement les perspectives d’un reclassement au sommet de la diplomatie mondiale et contraignant son camp politique à revoir de fond en comble la suite de sa carrière publique.

Face au verrouillage des portes du leadership mondial, une tout autre hypothèse a commencé à circuler avec insistance au sein de ses états-majors politiques : celle d’un retour au Sénégal à l’horizon 2029 pour y reprendre une part active dans les affaires de la cité. Au sein de l’Alliance pour la République (APR) et parmi un cercle de fidèles militants, cette perspective est érigée en symbole de remobilisation pour réorganiser une opposition encore sonnée par la défaite électorale. Toutefois, bien que cette possibilité soit largement commentée, analysée et entretenue par les partisans comme par les analystes politiques sur les réseaux sociaux, elle s’apparente davantage à une spéculation partisane enthousiaste qu’à un projet réaliste solidement ancré dans les faits.

Pour prétendre fouler à nouveau le terrain électoral et se relancer dans la course à la présidence en 2029, Macky Sall devra affronter le dossier brûlant de la gestion des finances publiques sous sa présidence, au cœur duquel figure le scandale de la « dette cachée ». Les révélations portant sur un endettement non comptabilisé de plusieurs milliers de milliards de francs CFA pèsent comme un passif financier et judiciaire écrasant. Bien qu’il se défende fermement en affirmant publiquement qu’« une dette ne peut pas être cachée », cette formule rhétorique ne saurait constituer une ligne de défense suffisante face à l’opinion public.

Au-delà des controverses économiques, le bilan humain des événements survenus entre 2021 et 2024 érige un obstacle lourd sur la route d’un éventuel retour. Les familles des nombreuses victimes de ces crises sociopolitiques, soutenues par un vaste tissu d’organisations de défense des droits humains, continuent d’imputer au régime de Macky Sall la responsabilité des violences étatiques et des pertes en vies humaines enregistrées. Ces mêmes mouvements collectifs, qui s’étaient mobilisés avec fermeté à l’échelle internationale pour faire échec à sa candidature aux Nations unies, réclament aujourd’hui sans relâche la tenue d’un procès et sa traduction en justice devant les juridictions compétentes.

Sur le terrain de l’opinion publique, la barrière sociologique et politique semble tout aussi infranchissable. Une grande majorité du peuple sénégalais reste viscéralement attachée à l’aspiration à la rupture démocratique et au renouvellement des élites exprimés de façon massive lors de l’élection présidentielle de 2024. Le corps électoral, qui a fait le choix délibéré de tourner la page de plus d’une décennie de gouvernance APR, n’apparaît nullement disposé à redonner sa confiance aux tenants d’un régime qu’il a sciemment rejeté par les urnes, rendant toute tentative de reconquête politique particulièrement inaudible auprès des masses.

En envisageant un retour physique au Sénégal pour mener combat au plus près du terrain, Macky Sall s’exposerait quasi inévitablement à un engrenage de complications. Il lui serait techniquement impossible de circuler ou d’animer la vie politique sans être immédiatement confronté à des problèmes ou à des manifestations de vindicte populaire. Cet état de fait enferme l’ancien président dans un dilemme paralysant : demeurer en exil condamne son autorité politique à un érosion progressive, tandis que rentrer au pays le livre directement au couperet des affaires judiciaires en cours.

Par conséquent, les espoirs nourris par les militants et cadres de l’APR de revoir leur chef de file reprendre la tête du combat politique se heurtent à la réalité des faits politiques, juridiques et moraux. La société sénégalaise contemporaine, profondément transformée par l’exigence citoyenne de redevabilité et la recherche d’une nouvelle éthique de la gouvernance, a déplacé les lignes du débat national. Les griefs accumulés à l’encontre de la précédente administration dépassent le cadre des simples joutes partisanes pour poser la question fondamentale de la responsabilité d’un dirigeant face à la justice et à l’histoire de sa nation.

Privé de tribune diplomatique internationale après son désengagement de la course à l’ONU et entravé à Dakar, Macky Sall voit ses marges de manœuvre politiques se réduire inexorablement. Bien que l’échéance de 2029 soit encore distante, la combinaison du rejet populaire, de l’exigence de justice des victimes et de l’instruction sur la gestion des deniers publics transforme l’idée d’une revanche politique en une entreprise hautement périlleuse. Pour l’ancien chef de l’État, le défi essentiel des années à venir ne consistera pas à reconquérir un pouvoir perdu, mais à répondre de son bilan devant le peuple sénégalais.

La rédaction de Xibaaru