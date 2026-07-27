Société

Magal 2026 : Diomaye en visite auprès du Khalife général des Mourides (photos)

Par Xibaaru
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À l’approche du Grand Magal de Touba, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce dimanche dans la ville sainte pour rencontrer le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

Au cours de cette visite, le chef de l’État a sollicité les prières du guide religieux pour le Sénégal, en formulant des vœux pour la paix, la stabilité du pays et l’avenir de sa jeunesse. Il a également rendu hommage à la mémoire de Serigne Cheikh Saliou Mbacké.

Le président de la République a profité de cette audience pour faire le point sur les préparatifs de l’État en vue de l’édition 2026 du Grand Magal. Il a notamment évoqué les mesures mises en œuvre dans les domaines de l’approvisionnement en eau potable, de l’assainissement, du drainage des eaux pluviales, de la santé, de l’énergie et de la sécurité.

Selon la Présidence, Bassirou Diomaye Faye a assuré que les principaux engagements pris par les pouvoirs publics avaient été respectés et que les derniers travaux en cours seraient finalisés avant la célébration du Magal.

Cette année, l’événement religieux se déroulant en pleine saison des pluies, les autorités ont renforcé leur dispositif préventif avec le déploiement anticipé des équipes de secours, des services de santé et des forces de sécurité afin d’assurer une meilleure prise en charge des premiers pèlerins.

Le chef de l’État a également réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre les investissements destinés au développement durable de Touba, au-delà des préparatifs liés au Grand Magal.

À l’issue de son entretien avec le Khalife général des Mourides, Bassirou Diomaye Faye s’est recueilli à la Grande Mosquée de Touba, où il a prié au mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul, avant de formuler des prières pour la paix au Sénégal et le bon déroulement du Grand Magal 2026.

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