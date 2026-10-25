Maintien de la paix : Mankeur Ndiaye plaide pour une adaptation des opérations de l’ONU aux nouveaux conflits

Dans une intervention prononcée le 25 octobre 2026 à Xiong’an, en Chine, Mankeur Ndiaye, ancien Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et ancien chef de la MINUSCA, a appelé à une transformation des opérations de maintien de la paix. Fort de son expérience à la tête de cette mission entre 2019 et 2022, il a identifié quatre priorités pour adapter cet instrument aux nouvelles réalités des conflits.

Le maintien de la paix doit évoluer pour répondre aux mutations des conflits contemporains. C’est la conviction défendue par Mankeur Ndiaye lors de son intervention du 25 octobre 2026 à Xiong’an, en Chine. S’appuyant sur son expérience à la tête de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), de 2019 à 2022, il a souligné les acquis des opérations de paix, mais aussi leurs contraintes et leurs limites.

Selon lui, ces missions ont contribué à stabiliser des pays, à protéger les populations civiles, à accompagner des transitions politiques et à soutenir l’application d’accords de paix. Toutefois, leur environnement d’intervention a profondément changé, avec la fragmentation des conflits, la multiplication des groupes armés, le terrorisme, la criminalité transnationale, les trafics et la désinformation. Les nouvelles technologies, notamment les drones et les moyens numériques, transforment également les champs de bataille.

« Le maintien de la paix du XXIe siècle ne peut pas fonctionner avec les instruments du XXe siècle », a-t-il affirmé, estimant que certaines situations ne correspondent plus véritablement à des contextes dans lesquels la paix peut simplement être maintenue.

Mankeur Ndiaye a ainsi présenté quatre axes de réforme. Le premier consiste à replacer la politique au centre des opérations. À ses yeux, la force peut contribuer à créer un espace favorable au dialogue, mais elle ne peut se substituer à une solution politique. La protection des populations et la sécurisation des zones sensibles doivent donc s’inscrire dans une stratégie politique claire, soutenue par la diplomatie, la médiation et les bons offices.

Le deuxième axe concerne l’adéquation entre les mandats et les moyens disponibles. L’ancien chef de la MINUSCA a relevé les difficultés rencontrées lorsque les responsabilités confiées aux missions dépassent les ressources mises à leur disposition. Il préconise des mandats réalistes, hiérarchisés et exécutables, susceptibles d’évoluer en fonction des changements observés sur le terrain.

La modernisation des capacités constitue le troisième axe. Mankeur Ndiaye estime que les opérations doivent disposer d’une meilleure connaissance de leur environnement, grâce au renforcement du renseignement, des systèmes d’alerte précoce, des communications sécurisées et des moyens logistiques. Il a également évoqué une utilisation responsable des nouvelles technologies, notamment des drones et de l’intelligence artificielle, avec pour objectif de mieux protéger les populations civiles et les personnels déployés.

Le quatrième axe porte sur le partenariat entre les Nations Unies, l’Union africaine et les organisations sous-régionales. Pour Mankeur Ndiaye, les acteurs africains doivent être pleinement associés à la conception des réponses aux crises du continent, notamment dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la planification, du soutien à la paix et de sa consolidation. Il a également insisté sur la nécessité de mécanismes de financement prévisibles et durables pour les opérations africaines autorisées dans le cadre approprié par le Conseil de sécurité.

L’ancien représentant spécial a par ailleurs souligné l’importance de la confiance entre les missions internationales et les populations des pays où elles sont déployées. Le consentement du pays hôte constitue, selon lui, une condition indispensable, mais il doit s’accompagner d’une véritable adhésion des populations. Cette confiance se construit par la présence sur le terrain, le dialogue, le respect des communautés et les résultats obtenus.

Au-delà des opérations militaires, Mankeur Ndiaye a rappelé que la prévention et la diplomatie doivent rester au cœur de l’action internationale. La médiation et les bons offices doivent être mobilisés avant que les positions ne deviennent irréconciliables et que la violence ne compromette les possibilités de dialogue.

« Le meilleur succès des Nations Unies n’est pas toujours la mission de paix qu’elles déploient. C’est parfois la mission qu’elles n’ont pas eu besoin de déployer parce que la diplomatie a fonctionné à temps », a-t-il déclaré.

Malgré les limites constatées, Mankeur Ndiaye demeure convaincu de l’utilité des opérations de maintien de la paix. Il estime toutefois que leur préservation passe par leur transformation, à travers des mandats plus réalistes, une primauté renouvelée de la politique, des capacités adaptées aux nouvelles menaces, une meilleure protection des civils et des personnels, un partenariat renforcé avec les organisations régionales et une préparation suffisamment précoce des stratégies de transition.

Pour lui, l’enjeu est désormais de savoir comment adapter les instruments de paix à la transformation des conflits, afin de permettre aux Nations Unies de continuer à remplir la mission que leur confère la Charte : préserver les générations futures du fléau de la guerre.