Mali-Sénégal : Cheikh Niang porteur d’un message de fraternité de Diomaye à Assimi Goïta

Le président de la Transition malienne, le général d’armée Assimi Goïta, a reçu en audience, lundi 9 novembre 2026, le ministre sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang. Au cœur des échanges : l’intégration africaine et le renforcement de la coopération entre Bamako et Dakar.

À l’issue de la rencontre, le chef de la diplomatie sénégalaise a indiqué être porteur d’un message d’amitié et de fraternité du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à son homologue malien. Il a également transmis à Assimi Goïta l’estime du chef de l’État sénégalais et sa volonté de travailler avec lui à la consolidation des relations entre les deux pays.

Cheikh Niang a rappelé la profondeur des liens qui unissent le Mali et le Sénégal, soulignant qu’ils reposent aussi bien sur la proximité géographique que sur des attaches humaines, culturelles et historiques. Il a notamment évoqué la Fédération du Mali, présentée comme l’expression emblématique d’une volonté commune de construire un avenir partagé, une ambition qui, selon lui, doit être poursuivie quelles que soient les circonstances.

Le ministre sénégalais a, par ailleurs, remercié les autorités maliennes pour l’accueil réservé à la délégation. En retour, le général Assimi Goïta a transmis ses messages d’amitié et de fraternité au président Bassirou Diomaye Faye, tout en le remerciant pour ses marques de considération. Le chef de la Transition a également rappelé les relations séculaires entre les deux pays.

Les discussions ont principalement porté sur l’intégration africaine et sur plusieurs sujets précis ayant fait ressortir une convergence de vues. L’objectif évoqué est de faire en sorte que les initiatives engagées bénéficient aux peuples malien et sénégalais, ainsi qu’à l’ensemble de la région. La situation sécuritaire a également été abordée, mais brièvement, selon l’émissaire du président sénégalais.

Pour Cheikh Niang, le partenariat entre Bamako et Dakar repose sur une logique de complémentarité, chaque action menée par l’un des deux pays devant contribuer à renforcer la coopération avec l’autre. Il a enfin fait état d’une convergence de vues et d’approches, appelée à se traduire par un approfondissement des relations bilatérales dans un avenir proche.