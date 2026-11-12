Malick Gackou-Madiambal Diagne : le passé ressurgit dans une violente confrontation

Les déclarations de Malick Gackou sur Ousmane Sonko, faites sur le plateau de l’émission « Faram Facce » de la TFM, ont provoqué une vive réaction de Madiambal Diagne. Mis en cause après avoir défendu le leader de Pastef, le responsable politique a reçu une réponse particulièrement virulente du journaliste sur le réseau social X.

Tout est parti d’une intervention de Malick Gackou dans laquelle il a pris ouvertement la défense du Premier ministre, tout en exprimant ses réserves sur certaines prises de position de Madiambal Diagne à son égard.

Revenant sur une visite d’Ousmane Sonko à son domicile, le leader du Grand Parti a révélé avoir reçu, dès le lendemain, un message du journaliste lui demandant ce qu’il « complotait avec Ousmane Sonko ».

La réaction de Madiambal Diagne ne s’est pas fait attendre. Ce jeudi 12 novembre 2026, le patron du groupe Avenir Communication a relancé les échanges sur X, en rappelant un épisode remontant à janvier 2018, lorsque Malick Gackou faisait face à des difficultés judiciaires sous le régime de Macky Sall.

Dans une publication sur sa page officielle, le responsable politique a reconnu le soutien que lui avait apporté le journaliste à cette période. « Je reconnais que Madiambal a été à mes côtés à cette période, lui-même, comme d’autres journalistes, étant convaincu de l’existence d’un complot politique dirigé contre ma personne. Je n’ai d’ailleurs pas manqué de l’en remercier », a-t-il déclaré.

Malick Gackou a toutefois tenu à préciser les limites de cette reconnaissance. « Cependant, la reconnaissance n’est pas une dette politique, encore moins un blanc-seing que je devrais lui accorder pour toutes ses prises de position ou ses actions futures », a-t-il ajouté.

Cette mise au point a suscité une nouvelle réplique de Madiambal Diagne. Le journaliste a notamment affirmé avoir hébergé Malick Gackou à son domicile pour le soustraire temporairement aux poursuites judiciaires. « Malick Gakou tient à être transparent et à tout dire, il devrait préciser que je l’avais caché à mon domicile, le temps de freiner la machine judiciaire », a-t-il écrit sur X.

Le patron d’Avenir Communication a également conclu sa réponse sur un ton ironique et particulièrement acerbe, en faisant allusion à l’engagement politique actuel de Malick Gackou auprès de Pastef. « Pathétique de t’avilir à ce point, surtout de brandir avec fierté le bracelet de Pastef que même Ahmeth Aidara ne porte pas », a-t-il lancé.

Au-delà du désaccord autour d’Ousmane Sonko, cette confrontation publique remet ainsi en lumière un épisode de leur passé commun et révèle les tensions qui peuvent surgir lorsque les anciennes solidarités se heurtent aux divergences politiques du présent.