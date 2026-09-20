Mamadou Kassé lance le RPR à Tambacounda et ouvre la voie à de nouvelles alliances

Le congrès constitutif du Rassemblement du Peuple Républicain (RPR) s’est tenu ce samedi 19 septembre 2026 à Tambacounda, dans un contexte marqué par une forte mobilisation des militants, sympathisants et responsables venus assister au lancement officiel de cette nouvelle formation politique.

Organisée au Centre culturel régional de Tambacounda, la rencontre a rassemblé de nombreux participants à l’intérieur comme aux alentours de la salle. Présent à l’occasion de ce congrès, le président du Conseil départemental de Tambacounda, Mamadou Kassé, a officiellement engagé une nouvelle étape de son parcours politique avec la création du RPR, également présenté sous l’appellation « Yoonu Ndam ».

Dans son discours fondateur, Mamadou Kassé a présenté les grandes orientations de la nouvelle formation, articulées autour des valeurs républicaines, du progrès, de la justice sociale et de la valorisation des territoires. Il a également revendiqué une identité de « Républicains progressistes », qui doit, selon lui, guider l’action et le positionnement du RPR.

Le parti compte parmi ses membres fondateurs plusieurs élus locaux, notamment Ibrahima Ndiaye, maire de Bamba Thialène, et Modou Ndao, maire de Paskoto. Cette présence d’élus constitue l’un des premiers éléments de l’implantation territoriale revendiquée par la nouvelle formation.

Le congrès a également été marqué par les appels lancés à Mamadou Kassé pour rejoindre la majorité présidentielle. Présents lors de la cérémonie, le ministre Alpha Thiam et le maire de Tambacounda, Papa Banda Dièye, ont invité le nouveau parti à se rapprocher de la majorité. Une orientation qui pourrait ouvrir la voie à des discussions dans les prochains jours.

Sur cette question, Mamadou Kassé a rappelé qu’une résolution adoptée par le congrès lui donne mandat pour engager des démarches et nouer d’éventuelles alliances. Il a également indiqué que le RPR ne resterait pas « sourd à l’appel pour la République » lancé par le président Bassirou Diomaye Faye, tout en soulignant que les modalités d’un éventuel rapprochement restent à déterminer.

Dans son discours, le président du RPR est également revenu sur ses relations avec Aminata Touré, superviseure générale de KIIRAAY. Il a ainsi évoqué les liens étroits qui l’unissent à l’ancienne Première ministre, dans un contexte de recomposition du paysage politique sénégalais.

Ancien responsable de l’Alliance pour la République (APR), où il a notamment exercé les fonctions de secrétaire national chargé des affaires économiques et financières, Mamadou Kassé entame ainsi une nouvelle séquence de son parcours politique. Son expérience au sein de l’ancien parti présidentiel et son mandat à la tête du Conseil départemental de Tambacounda constituent les principaux éléments de son parcours mis en avant lors du congrès.

Avec cette création, le RPR entend désormais poursuivre sa structuration, renforcer son implantation dans les territoires et engager des consultations avec différents acteurs de la scène politique nationale. Le congrès de Tambacounda constitue ainsi la première étape officielle de cette nouvelle formation, appelée à préciser son positionnement et ses alliances dans les prochains mois.