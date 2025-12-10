Mankeur Ndiaye modère un panel majeur au 9ᵉ Congrès Panafricain à Lomé

Présent à Lomé ce 9 décembre pour le 9ᵉ Congrès Panafricain organisé conjointement par l’Union africaine et le Togo, l’ambassadeur Mankeur Ndiaye a exprimé sa gratitude envers les autorités togolaises pour leur invitation et pour sa désignation en tant que modérateur d’un panel stratégique.

Il aura en charge de conduire les échanges autour du thème : « L’image de l’Afrique dans le monde actuel : enjeux et défis pour la promotion d’un narratif africain », une réflexion centrale dans le contexte des débats contemporains sur la souveraineté intellectuelle, la perception internationale du continent et la construction d’un discours africain autonome.

Cette rencontre de haut niveau réunit à Lomé des acteurs politiques, diplomatiques, universitaires et sociaux venus de divers pays africains, avec l’ambition de consolider une vision panafricaine renouvelée.