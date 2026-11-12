Mauritanie : 137 migrants sénégalais secourus au large de Nouadhibou

Les garde-côtes mauritaniens ont secouru, ce mercredi 11 novembre, 137 migrants sénégalais, dont cinq femmes, au large de Nouadhibou, dans le nord-ouest de la Mauritanie.

L’embarcation avait quitté Saint-Louis avec pour destination l’archipel espagnol des Canaries. Mais la traversée a été interrompue lorsque la pirogue s’est retrouvée à court de carburant et de provisions, laissant ses occupants en difficulté en pleine mer.

L’intervention des garde-côtes mauritaniens a permis de porter assistance aux 137 passagers et d’éviter que la situation ne tourne au drame.

Ce nouvel épisode rappelle les dangers auxquels sont exposés les candidats à l’émigration irrégulière sur la route de l’Atlantique. Il intervient dans un contexte particulièrement préoccupant pour le Sénégal, qui continue de compter ses morts après le naufrage d’une pirogue de migrants survenu au large de Lompoul.