Mbao en deuil : L’ancien lutteur Louis Thior 2 a tiré sa révérence

La commune de Mbao est en deuil après le décès de Modou Pouye, plus connu dans l’arène sous le nom de Louis Thior 2. L’ancien lutteur a rendu son dernier souffle après plusieurs mois de maladie, plongeant le monde de la lutte sénégalaise dans la tristesse.

Originaire de Mbao, Louis Thior 2 traversait depuis plusieurs mois une période particulièrement difficile sur le plan sanitaire. Son état de santé s’était fortement dégradé, au point de le contraindre à rester alité pendant une longue période, y compris durant son séjour en prison.

Après sa sortie de détention, l’ancien champion n’avait malheureusement pas réussi à retrouver la santé. Face à cette situation, des initiatives de solidarité avaient été lancées par des acteurs de la lutte pour lui venir en aide.

Malgré ces élans de solidarité, Modou Pouye continuait de lutter contre la maladie, loin des enceintes de combat où il avait autrefois évolué. Sa disparition constitue une perte pour la lutte sénégalaise et pour la commune de Mbao, où il résidait. Louis Thior 2 laisse derrière lui le souvenir d’un ancien lutteur qui aura marqué son passage dans l’arène.