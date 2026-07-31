Mbour : 242 kg de chanvre indien saisis par la gendarmerie

Une opération menée par la brigade de proximité de Nianing, rattachée à la compagnie de gendarmerie de Mbour, a permis de mettre en échec un trafic de drogue dans la nuit du 29 juillet. Selon des informations rapportées par Seneweb, 242,25 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis, une charrette a été immobilisée et trois individus ont été interpellés.

D’après les mêmes sources, l’intervention a été déclenchée à la suite d’un renseignement faisant état d’un débarquement de drogue prévu sur une plage située entre les villages de Pointe-Sarène et de Mbodienne. Les gendarmes auraient alors mis en place, dès 19 heures, un dispositif de surveillance sur la piste conduisant au littoral.

Vers 21 h 22, un agent de renseignement aurait signalé le passage d’une charrette transportant trois personnes en direction de la zone ciblée. Les militaires seraient intervenus pour interpeller les occupants avant de les conduire sur la plage afin d’attendre l’arrivée de l’embarcation suspectée.

À l’approche d’une pirogue, à une centaine de mètres du rivage, le piroguier aurait jeté sept colis à la mer avant de prendre la fuite, échappant ainsi aux forces de l’ordre.

Au cours de l’enquête, le conducteur de la charrette aurait reconnu s’être rendu sur les lieux avec ses deux compagnons pour récupérer la marchandise. Selon ses déclarations, la cargaison appartiendrait à un individu identifié par l’initiale M., domicilié à Thiès.

Toujours selon Seneweb, les trois mis en cause ont été déférés, ce vendredi, devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mbour, Augustin Yakhar Faye, pour les suites judiciaires de l’affaire.