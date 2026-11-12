Mbour : Quatre individus déférés pour des pratiques de sorcellerie et de charlatanisme au stade Caroline Faye

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Mbour a déféré, le 10 novembre 2026, quatre individus au parquet pour des faits présumés de pratiques de sorcellerie et de charlatanisme, d’outrage public aux bonnes mœurs et d’atteinte à la dignité humaine. Ils sont impliqués dans une mise en scène insolite survenue lors de la finale zonale opposant l’ASC « Avenir » à l’ASC « Relais », au stade Caroline Faye.

L’affaire avait suscité une vive indignation après la diffusion virale de vidéos montrant plusieurs individus transportant un objet assimilable à un cadavre à l’intérieur de l’enceinte sportive. À la suite de ces images, les éléments du Commissariat central de Mbour ont identifié et interpellé quatre personnes : un marabout et trois membres de l’ASC « Avenir ».

Conduits devant le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mbour, les quatre mis en cause ont reconnu leur participation à cette mise en scène.

Lors de son audition, le marabout a reconnu être à l’origine de l’initiative. Il a déclaré avoir été sollicité par des membres de l’ASC « Avenir » pour intervenir mystiquement en faveur de leur équipe à l’occasion de cette finale. Selon ses explications, il avait déjà apporté son concours à la formation lors de précédentes rencontres, notamment en demi-finale.

À l’approche de la confrontation décisive contre l’ASC « Relais », les responsables de l’équipe auraient de nouveau sollicité ses services. Le marabout affirme avoir effectué une consultation mystique à l’issue de laquelle il aurait découvert que l’issue de la rencontre serait favorable à l’ASC « Relais ».

Il aurait alors proposé un procédé destiné, selon lui, à inverser le cours supposé des événements et à assurer la victoire de l’ASC « Avenir », en contrepartie d’une somme de 100 000 francs CFA.

Pour réaliser son rituel, le marabout aurait exigé un mannequin de sexe féminin, sept mètres de tissu « perkaal » ainsi que diverses offrandes.

Le jour de la finale, le mannequin, soigneusement enveloppé dans le tissu, a été transporté à l’intérieur du stade Caroline Faye par le marabout, avec l’assistance de trois membres de l’ASC « Avenir ». Ces derniers ont également reconnu avoir participé au transport et à l’introduction de ce simulacre de cadavre dans l’enceinte sportive.

Les quatre individus ont ainsi été déférés au parquet le 10 novembre 2026 pour les faits qui leur sont reprochés.