Mobile money : la BCEAO rend obligatoire la plateforme PI-SPI

Depuis ce lundi 2 novembre, l’utilisation de la Plateforme interopérable du système de paiement instantané (PI-SPI) est obligatoire pour les transactions interopérables de monnaie électronique dans les huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Une nouvelle disposition de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) qui a déjà provoqué des perturbations et suscité l’incompréhension de plusieurs usagers.

Selon le quotidien L’Observateur, de nombreux utilisateurs du mobile money ont découvert les nouvelles dispositions en tentant d’effectuer leurs opérations habituelles. Ceux qui avaient l’habitude de transférer directement de l’argent de leur compte bancaire vers leur portefeuille Orange Money, Flash ou Wave ont ainsi été confrontés à des transactions qui n’aboutissaient pas.

Ces échecs ont provoqué des réactions de colère et d’incompréhension chez certains usagers, qui dénoncent notamment l’absence de période de transition avant l’entrée en vigueur de la réforme.

Concrètement, le plafond des avoirs électroniques passe désormais de 2 à 4 millions de FCFA. Autre changement majeur : les transactions interopérables entre les banques, les opérateurs de monnaie électronique et les institutions de microfinance doivent obligatoirement transiter par la PI-SPI.

Interrogé par L’Observateur, le professeur Souleymane Astou Diagne, économiste et enseignant-chercheur, explique le fonctionnement de cette infrastructure : « La PI-SPI est l’autoroute commune des paiements instantanés dans les 8 pays de l’UEMOA. Elle permet à n’importe quel compte (banque, mobile money, microfinance) d’envoyer de l’argent à n’importe quel autre compte, en quelques secondes. »

La réforme introduit également de nouvelles conditions tarifaires. Les transferts nationaux entre particuliers sont gratuits lorsque leur montant cumulé ne dépasse pas 8 000 FCFA par jour, par utilisateur et par prestataire. Au-delà de ce seuil, les frais appliqués par les opérateurs sont plafonnés à 0,8 %. La réception des transferts demeure gratuite.

Parmi les avantages de la PI-SPI, le professeur Souleymane Astou Diagne met en avant « l’instantanéité et la disponibilité permanente ». La plateforme fonctionne en effet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle permet également d’effectuer des paiements sans avoir à renseigner un relevé d’identité bancaire (RIB).

Au-delà des changements pour les consommateurs, cette réforme pourrait modifier le modèle économique des opérateurs de mobile money, notamment Wave, Orange Money et Flash. La gratuité de certains transferts et la possibilité de faire circuler directement l’argent entre différents types de comptes pourraient réduire les revenus tirés des frais de transfert.

Sur cette évolution, l’économiste estime que « la plateforme bouscule le modèle économique et financier des opérateurs ». Selon lui, « ceux qui arriveront à tirer leur épingle du jeu et à survivre seront ceux qui vendront autre chose que le transfert d’argent ».

Les opérateurs pourraient ainsi être amenés à diversifier leurs services pour maintenir leur compétitivité dans ce nouvel environnement des paiements interopérables.