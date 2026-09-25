Mozambique – Sénégal : La première composition de Patrick Vieira

Le nouveau sélectionneur des Lions entame son parcours avec une composition sans les habituels cadres. Kalidou Kalidou Koulibaly, emblématique capitaine du Sénégal, comme Idrissa Gana Guèye, sont sur le banc. Ismaila Sarr, meilleur buteur sénégalais au Mondial 2026, n’est pas sur la feuille de match.

Dans le dispositif, il n’y a pas de révolution, Patrick Vieira a choisi un système en 4-3-3 avec Yehvann Diouf dans les buts, Moussa Niakhaté et Sadiiou Sané en charnière, puis Lamine Sy et Malick Diouf sur les côtés.

Au milieu, il y a un trio composé de Lamine Camara, Pape Matar Sarr et Pape Gueye. En attaque, Assane Diao et Abdallah Sima sont titulaires, accompagnés de Nicolas Jackson en pointe.