Naufrage au large de Kébémer : Le gouvernement annonce un renforcement de la lutte contre les réseaux de passeurs

Après le naufrage meurtrier d’une pirogue au large de Kébémer, qui a coûté la vie à 34 personnes et fait un rescapé, le gouvernement sénégalais réaffirme sa détermination à renforcer la lutte contre les réseaux de passeurs et les départs clandestins.

Dans un communiqué, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a exprimé sa « vive émotion » et sa « profonde tristesse » à la suite de cette tragédie. Au nom du président de la République et du gouvernement, il a présenté ses condoléances aux familles des victimes.

Parmi les mesures annoncées figure le renforcement de la coopération avec les pays voisins afin de lutter contre les réseaux impliqués dans l’organisation des départs clandestins. Le gouvernement appelle également les populations à faire preuve de davantage de vigilance face aux dangers de la migration irrégulière.

L’État a, par ailleurs, réitéré son engagement en faveur de l’insertion socio-économique des jeunes.

Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, est attendu sur les lieux du drame ce lundi afin de témoigner la compassion et la solidarité de l’État aux familles endeuillées et aux populations affectées.