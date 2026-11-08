Naufrage au large de Lompoul : Diomaye exprime sa douleur et promet de poursuivre la lutte contre les réseaux de passeurs

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réagi au chavirement d’une pirogue au large de Lompoul, dans la commune de Léona. Dans une publication sur sa page Facebook, le chef de l’État a exprimé sa profonde douleur face au drame et présenté ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu’aux populations de Kébémer.

« J’ai appris avec une profonde douleur le chavirement d’une pirogue au large de Lompoul, dans la commune de Léona », a écrit le président de la République. Il a également adressé une pensée aux rescapés et aux personnes toujours dans l’attente de nouvelles de leurs proches.

Bassirou Diomaye Faye a assuré que toutes les autorités et les moyens de l’État étaient mobilisés pour retrouver les personnes disparues, prendre en charge les survivants et accompagner les familles endeuillées.

Au-delà des condoléances, le chef de l’État a réaffirmé la détermination des autorités à poursuivre la lutte contre les réseaux qui organisent ces traversées maritimes.

« Aucun départ ne devrait avoir la mer pour seul horizon », a-t-il déclaré, avant d’assurer que le gouvernement poursuivrait sans relâche ses efforts contre les organisateurs de ces voyages clandestins.

Le président a également insisté sur la nécessité de créer des perspectives pour la jeunesse sénégalaise, à travers un travail qui lui donne « des raisons d’espérer ici ».

Il a conclu son message par une prière pour les personnes disparues : « Que Dieu accueille les disparus dans Sa miséricorde. »