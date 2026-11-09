Naufrage au large de Lompoul : HSF réclame une journée de deuil national

Après le drame migratoire qui a coûté la vie à 34 personnes au large de Kébémer, Horizons Sans Frontières (HSF) appelle les autorités sénégalaises à décréter une journée de deuil national. Elle plaide également pour la tenue d’Assises nationales sur les migrations internationales afin de s’attaquer aux causes profondes de l’émigration irrégulière.

Horizons Sans Frontières (HSF) demande à l’État du Sénégal de décréter au moins une journée de deuil national en mémoire des 34 victimes du naufrage au large de Kébémer. Dans un appel rendu public, son président, Boubacar Sèye, propose également la mise en berne des drapeaux sur l’ensemble du territoire national.

Pour l’organisation, cette décision dépasserait le simple hommage aux disparus. Elle constituerait un symbole fort pour mesurer collectivement la gravité de la tragédie et attirer l’attention sur une crise migratoire qui continue de coûter des vies humaines. HSF estime qu’une journée de deuil national devrait également servir de point de départ à une mobilisation autour de la question migratoire.

Au-delà du recueillement, l’organisation appelle à des réponses structurelles. Elle propose ainsi la convocation d’Assises nationales sur les migrations internationales, auxquelles prendraient part l’État, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, les experts, les chercheurs, les familles de migrants et les partenaires internationaux.

Ces rencontres devraient, selon HSF, déboucher sur la création d’une Commission nationale indépendante sur les migrations. Celle-ci aurait pour mission d’identifier les priorités d’intervention, aussi bien en amont qu’en aval des parcours migratoires.

La commission serait notamment chargée d’analyser les causes profondes des départs, de proposer des réponses adaptées, de renforcer la sensibilisation communautaire et de déconstruire certaines représentations socioculturelles favorisant l’émigration irrégulière. HSF cite notamment la pression sociale liée à la réussite matérielle et l’idéalisation du départ vers l’Europe.

L’organisation proposée devrait également travailler sur la protection des migrants, l’accompagnement de leurs familles et la réinsertion des personnes de retour au Sénégal.

Pour Boubacar Sèye, le Sénégal ne peut continuer à enregistrer des pertes en mer sans s’interroger sur les raisons qui poussent de nombreux jeunes à risquer leur vie pour rejoindre l’Europe. Derrière ces départs, HSF identifie notamment les espoirs déçus, le désespoir social, le manque de perspectives et la quête de dignité.

L’organisation appelle ainsi à dépasser les réponses essentiellement sécuritaires pour s’attaquer aux facteurs qui alimentent cette dynamique : le chômage, la précarité, le manque d’opportunités, les inégalités et l’absence de perspectives pour une partie de la jeunesse. « Il ne s’agit plus seulement d’empêcher les départs, mais de comprendre pourquoi ils deviennent, pour tant de jeunes, une nécessité perçue comme incontournable », souligne HSF.

À travers cet appel, l’organisation souhaite provoquer un sursaut national et mobiliser les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les familles, la société civile et l’ensemble des forces vives du pays. Son président appelle ainsi à transformer le deuil en prise de conscience, la compassion en engagement et l’indignation en actions concrètes, afin que la mer ne soit plus « le cimetière des rêves et des espoirs » de la jeunesse sénégalaise.