Naufrage au large de Lompoul : Idrissa Seck appelle l’État à assister les familles

L’ancien Premier ministre Idrissa Seck a réagi au chavirement d’une pirogue au large de Lompoul, dans le département de Kébémer, qui a fait au moins 34 morts selon le dernier bilan officiel. Le président du parti Rewmi a exprimé sa profonde consternation face à ce nouveau drame lié à l’émigration irrégulière.

Dans un message publié sur sa page Facebook, l’ancien chef du gouvernement a déploré une tragédie qui vient, selon lui, s’ajouter à « une longue et insupportable série ».

« J’ai appris avec une profonde consternation le chavirement d’une pirogue à Lompoul. Un autre drame qui vient s’ajouter à une longue et insupportable série. Pardon et miséricorde d’Allah sur les défunts. Je présente toutes mes condoléances et ma compassion aux familles si violemment éprouvées », a-t-il écrit.

Au-delà de l’expression de ses condoléances, Idrissa Seck a invité l’État à prendre toutes les dispositions nécessaires pour apporter une assistance aux familles des victimes. Il estime également que le désespoir qui pousse de nombreux jeunes à emprunter les voies de l’émigration irrégulière constitue une interpellation collective majeure pour l’ensemble de la nation.