Naufrage au large de Lompoul : Khalifa Sall appelle à ne pas banaliser les drames de l’émigration

Le naufrage d’une pirogue au large de Lompoul, dans le département de Kébémer, ayant coûté la vie à plusieurs Sénégalais, continue de susciter des réactions. L’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a exprimé sa compassion aux familles endeuillées ainsi que sa solidarité envers les victimes et leurs proches.

Face à ce nouveau drame lié à l’émigration irrégulière, le président de Taxawu Senegaal estime que l’heure ne doit pas seulement être aux condoléances et aux hommages. Il met en garde contre le risque de banalisation de ces tragédies maritimes répétitives.

« Au-delà de l’émotion et des hommages, je refuse que nous nous habituions à compter nos morts en mer. Chaque jeune qui prend une pirogue est un espoir qui s’éloigne, un talent qui se perd, une responsabilité que nous ne pouvons plus esquiver », a-t-il déclaré.

Pour Khalifa Sall, l’émigration irrégulière ne peut être réduite à une simple question de contrôle des frontières ni considérée comme une fatalité. Elle interpelle, selon lui, l’État, les collectivités territoriales, les familles, les acteurs économiques et l’ensemble de la société.

« L’espoir ne doit plus être au fond de l’océan. Il doit reprendre racine sur notre propre terre », a alerté l’ancien maire de Dakar. Il plaide ainsi pour la construction de perspectives crédibles, la création d’opportunités et la restauration de la confiance des jeunes en leur avenir au Sénégal.