Naufrage au large de Lompoul : l’AFP réclame une politique nationale de jeunesse et une enquête transparente

L’Alliance des forces de progrès (AFP) a réagi au naufrage d’une pirogue au large de Lompoul, dans la commune de Léona, qui a coûté la vie à 34 jeunes. Dans un communiqué signé par son secrétaire général, le député-maire Mbaye Dione, le parti exprime sa « vive consternation » et appelle le gouvernement à prendre des mesures urgentes face à la recrudescence des drames liés à l’émigration irrégulière.

La formation politique présente ses condoléances aux familles endeuillées, à la population de Kébémer et à l’ensemble des habitants de la région de Louga. Elle exprime également sa solidarité et sa compassion aux proches des victimes.

Pour l’AFP, la perte de ces jeunes partis à la recherche d’un avenir meilleur constitue une blessure pour toute la nation. Le parti estime que ce drame n’est pas isolé et met une nouvelle fois en évidence les difficultés persistantes des politiques publiques en faveur de la jeunesse, notamment face au chômage, au manque de perspectives et au désespoir qui poussent certains jeunes à risquer leur vie en mer.

L’AFP rappelle que ces préoccupations ont également été soulevées lors de sa rentrée politique organisée le samedi 7 novembre 2026.

Face à cette situation, le parti appelle les autorités à engager, dans les meilleurs délais, une véritable politique nationale de jeunesse. Celle-ci devrait, selon le communiqué, reposer sur des objectifs mesurables, un budget clairement identifié, un calendrier public de mise en œuvre et des mécanismes rigoureux d’évaluation.

L’AFP réclame également l’ouverture d’une enquête transparente pour établir les circonstances du naufrage, identifier les responsabilités et démanteler les réseaux organisant ces départs périlleux. Elle demande, en outre, la mise en place d’un dispositif d’accompagnement des familles endeuillées.

Sur le volet socioéconomique, le parti préconise un plan ambitieux en faveur de l’emploi, de la formation professionnelle adaptée aux besoins du marché et du financement de l’entrepreneuriat, avec une attention particulière accordée aux jeunes des zones côtières et rurales.

Dans son communiqué, l’AFP insiste aussi sur la nécessité d’associer les jeunes à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques qui déterminent leur avenir. Pour le parti, cette participation ne doit pas se limiter à des consultations ponctuelles, mais devenir un principe permanent de l’action publique.

La formation politique propose également la présentation annuelle, devant l’Assemblée nationale, d’un rapport sur l’état de la jeunesse afin de renforcer la redevabilité des pouvoirs publics.

Au-delà du gouvernement, l’AFP considère que le drame de Lompoul interpelle l’ensemble de la société. Elle invite ainsi les décideurs politiques, les autorités administratives, les collectivités territoriales, les chefs religieux et coutumiers, les organisations de la société civile et de jeunesse, ainsi que les partenaires sociaux et économiques, à s’engager dans une dynamique nationale en faveur de la jeunesse.

« Le Sénégal doit à sa jeunesse davantage que des discours, il lui doit des possibilités réelles de se former, de travailler, d’entreprendre et de vivre dignement », souligne le communiqué signé par Mbaye Dione.

Le secrétaire général de l’AFP exhorte enfin le gouvernement à agir sans délai, estimant que « la jeunesse sénégalaise ne peut plus attendre ».