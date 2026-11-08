Naufrage au large de Lompoul : PASTEF présente ses condoléances aux familles des victimes

Le parti PASTEF-Les Patriotes a exprimé sa profonde émotion à la suite du naufrage d’une pirogue transportant de nombreux jeunes vers l’Espagne, au large de Lompoul, dans le département de Kébémer. Des ressortissants sénégalais figuraient parmi les passagers.

Dans un communiqué, la formation politique a adressé ses condoléances aux familles endeuillées, aux populations de Kébémer ainsi qu’à l’ensemble du peuple sénégalais.

PASTEF prie également pour le repos de l’âme des personnes disparues et formule des vœux de prompt rétablissement à l’endroit des rescapés.