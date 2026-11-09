Naufrage de Lompoul : Le CORED rappelle les médias à leurs obligations déontologiques

À la suite de la publication de photographies d’archives présentées sans mention explicite dans le traitement du naufrage survenu au large de Lompoul, le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) appelle les professionnels de l’information à davantage de vigilance. L’organe d’autorégulation insiste notamment sur le respect de la dignité humaine et la protection des personnes vulnérables.

Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) interpelle les professionnels de l’information sur le traitement médiatique du naufrage d’une pirogue de migrants au large de Lompoul. Dans un communiqué rendu public ce lundi 9 novembre 2026, l’instance indique avoir constaté que plusieurs publications parues dans la presse écrite et sur des sites d’information ont utilisé des images d’archives sans le préciser.

Selon le CORED, les photographies concernées montrent des sauveteurs transportant le corps d’un migrant sénégalais décédé au large de Dakar, le 24 juillet 2023, alors qu’il tentait de rejoindre les îles Canaries.

L’organe d’autorégulation estime que l’absence de la mention « images d’archives » peut induire les lecteurs en erreur, en leur faisant croire que les clichés illustrent directement le drame survenu au large de Lompoul, dans la région de Louga, le samedi 7 novembre 2026.

Le Conseil met également en garde contre les risques de manipulation liés à l’utilisation de ces photographies sans indication de leur origine et de leur date. Au-delà de la question de l’identification des images, le CORED insiste sur la nécessité de respecter la dignité humaine dans la couverture des drames liés à l’émigration irrégulière.

L’instance appelle ainsi les professionnels des médias à adopter un traitement « responsable voire humain » de cette actualité, dont les conséquences sont déjà douloureuses pour les familles des victimes. Elle souligne également l’importance de préserver et de protéger les personnes sensibles ou vulnérables face à la diffusion de contenus susceptibles de les affecter.

À cet effet, le CORED rappelle les dispositions de l’article 18 du Code de la presse et de l’article 3 de la Charte des journalistes du Sénégal, relatifs à la protection de la personne humaine.