Naufrage de Lompoul : Mouhamadou Makhtar Cissé auprès des familles des victimes

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, s’est rendu ce lundi 9 novembre 2026 à Lompoul, dans la commune de Léona, à la suite du naufrage d’une pirogue transportant des candidats à la migration irrégulière. Mandaté par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il a présenté la solidarité de l’État aux familles endeuillées. Le bilan provisoire fait état de 39 morts.

Sur les lieux du drame, le ministre s’est informé de l’évolution des opérations de recherche et de secours, ainsi que des mesures déployées par les services de l’État pour faire face à cette tragédie.

Au nom du chef de l’État, du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo et de l’ensemble du gouvernement, Mouhamadou Makhtar Cissé a exprimé la solidarité de la Nation aux familles durement éprouvées. Il a également réaffirmé l’engagement des autorités à leur apporter l’appui et l’accompagnement nécessaires dans cette épreuve.

Au cours de son déplacement, le ministre de l’Intérieur a insisté sur les conséquences dramatiques de la migration irrégulière et sur la nécessité de renforcer les campagnes de sensibilisation, particulièrement auprès des jeunes, concernant les risques liés aux traversées clandestines.

Il a également appelé à intensifier la lutte contre les réseaux de passeurs et invité les forces de sécurité à conjuguer leurs efforts pour identifier et démanteler ces filières.

Mouhamadou Makhtar Cissé a enfin souligné l’importance de renforcer la coopération avec les pays voisins, notamment dans les domaines de la surveillance maritime et de la sécurisation des espaces côtiers. Ces actions visent, selon les autorités, à freiner les départs clandestins et à lutter plus efficacement contre les réseaux qui organisent ces migrations.