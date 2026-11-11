Naufrage de Lompoul : RAVIE appelle à une mobilisation nationale contre l’émigration clandestine

Le parti RAVIE/Dëgg Moo Woor a exprimé sa profonde tristesse à la suite du chavirement d’une pirogue transportant des candidats à l’émigration clandestine, survenu le samedi 7 novembre 2026 au large de Lompoul, dans la commune de Léona, département de Kébémer. Dans un communiqué de compassion et de solidarité, la formation politique évoque une nouvelle tragédie qui interpelle la conscience collective.

Selon le bilan établi au 8 novembre et mentionné dans le communiqué, le naufrage a coûté la vie à 34 personnes. Face à ce drame, RAVIE/Dëgg Moo Woor présente ses condoléances aux familles endeuillées et exprime sa solidarité aux rescapés ainsi qu’à toutes les personnes affectées. Le parti salue également l’engagement des équipes mobilisées dans les opérations de secours.

Au-delà de la compassion, la formation politique estime que cette tragédie rappelle l’urgence de s’attaquer aux facteurs qui poussent de nombreux jeunes Sénégalais à prendre la mer. Elle cite notamment le chômage, le manque de perspectives, la précarité et la perte d’espoir.

Pour RAVIE/Dëgg Moo Woor, la jeunesse sénégalaise ne devrait plus être confrontée au choix entre le désespoir dans son propre pays et les dangers des routes migratoires. Le parti appelle ainsi à faire de la protection de la vie humaine, de la création de perspectives économiques et de la promotion d’un avenir digne pour les jeunes des priorités nationales.

La formation politique plaide enfin pour une mobilisation collective, des réponses publiques courageuses et durables ainsi qu’une solidarité nationale agissante afin que de tels drames ne deviennent pas une fatalité.

« Aucune ambition ne vaut une vie humaine. Aucun jeune Sénégalais ne devrait perdre la vie faute d’avoir trouvé des raisons d’espérer chez lui », conclut le communiqué.